<span style='text-decoration: underline;'>Ligue deux, 3ème journée | ABS 0 - ASMO 0</span>:<br><span style='color:red;'>El Djemia tient en échec l’ABS</span>

Alors que leur mission s’annonçait difficile face à Boussaâda, en déplacement, les asémistes ont pu tirer leur épingle du jeu, en ramenant à la maison un précieux point du nul, de leur périple de Boussaâda, après avoir tenu en échec l’ABS dans son fief.

Pourtant, les locaux ont dominé El Djemia, durant toute la partie, mais les verts et blanc de Medina Jadida, ont montré leur solidité en défense, en fermant tous les espaces, et contraignant l’équipe locale au partage des points. Les Asémistes, malgré que dominés, ont tout de même osé par moments, mais sans effet. Cependant, ce sont les locaux qui ont monopolisé le ballon et porté souvent le danger, dans le cap asémiste. Mais ils ont trouvé Allaoui, un gardien plein d’assurance. Toutes les tentatives de Laâraf, Messaoudi ou de Khalafi ont été vaines. Au retour des vestiaires, les hommes du duo Louafi/Merine se cantonnent dans leur camp, pour contrecarrer les rushs des attaquants locaux. Mais les locaux, arrivent à pousser l’arrière garde de l’ASMO à la faute, et obtiennent un penalty, (63’), accordé par l’arbitre, somme toute valable, suite à une main de Benmerah. Messaoudi chargé de la sentence échoua devant le portier Alaoui, ratant ainsi l’occasion de prendre l’avantage. Cet arrêt exceptionnel a encore mis en confiance, les gars d’El Djemia, qui parvinrent au bout du compte, à tenir tête à cette équipe de Boussaâdajusqu’au coup de sifflet de l’arbitre. Score final 0 – 0. Ainsi, après avoir accompli un sans faute depuis l’entame de la saison, les verts et blanc d’El Djemia, veulent désormais maintenir la bonne dynamique, et confirmer leur bon début de l’exercice, vendredi prochain, à l’occasion de la réception du CABBA. On notera la belle prestation du 2eme portier de l’ASMO, Alaoui, titularisé d’entrée, par le staff technique, à la place de Merhezem. L’équipe asémiste des réservistes s’est aussi bien comportée, en imposant le nul, à son homologue de Boussaâda. Les jeunots asémistes ont tenu le coup et terminent leur match, sur un score de parité (1 à 1).

Hadj Merine : « Le résultat de parité nous satisfait »

L’entraineur asémiste s’est montré satisfait, de la prestation des joueurs face à l’ABS, malgré la difficulté de la mission : « Ce n’était pas aisé face à une équipe, qui voulait tant gagner ce match, et aussi sur un terrain délabré. Mais nos joueurs ont fournis beaucoup d’efforts, en restant concentrés sur leur sujet. Et au final, ils imposèrent le nul. Un bon résultat qui va nous encourager encore plus, à aller de l’avant. En somme, le bon point du nul nous satisfait ».

B. Sadek