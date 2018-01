<span style='text-decoration: underline;'>Ligue Deux 16ème journée: ASMO - MOB </span>:<br><span style='color:red;'>El Djemia vise les trois points de la victoire</span>

Après sa qualification aux dépens du stade africain de Sétif en déplacement, de fort belle manière, la formation asémiste va renouer avec le championnat demain vendredi en accueillant le MOB dans le cadre de la 16èeme journée du championnat de ligue Deux.

El Djemia qui veut toujours se reprendre pour améliorer son classement, est appelée à sortir le grand jeu face au MOB, un bon calibre, de surcroît, un prétendant sérieux à l’accession. Le staff technique qui redoute cette équipe, n’a rien négligé pour la préparation de l’équipe et il est de même pour la direction du club qui cherche à régler certains problèmes dont financiers, afin de mettre la troupe dans de meilleures conditions. Les joueurs, quant à eux, veulent faire revenir au stade les supporters qui boudent leur équipe, pour donner de la voix et les soutenir. Durant les entraînements, le coach Laoufi, a mis en place un bon programme de préparation et tente de trouver la meilleure formule pour réussir un bon résultat et surtout livrer une belle prestation. Lors de la séance d’entraînement d’hier, l’ambiance était au rendez-vous et l’ensemble des joueurs semblait conscient de l’importance d’un bon résultat face au MOB. Les camarades de Mesmoudi, sont donc déterminés à tout faire pour arracher les trois points de la victoire et pour assurer une bonne entame de la phase retour. Pour cela, les joueurs sont appelés à prendre leur adversaire du jour très au sérieux et ne pas tomber dans le piège de la facilité. Avant-hier à Bouakeul, les asémistes se sont imposés face à l’USMO en amical (2-0). C’était une bonne répétition qui permit au coach Laoufi d’avoir une idée fixe sur l’ensemble des joueurs surtout après le retour des blessés. Le responsable technique asémiste n’a pas hésité au cours de cette joute amicale, à aligner d’entrée l’équipe type qui devra défier le MOB ce vendredi. Le technicien asémiste devra bénéficier de tous les joueurs. Il comptera sur Alloui dans les bois. En défense, on retrouvera Youcef Yacine, Mesmoudi, Zouaoui et Zahzouh. Au milieu, ce sera certainement Boutiche, Haddad et Benouis. Le secteur offensif sera composé de Khodja, Ameur Yahia et Benmerah. Les vert et blanc d’El Djemia, devront effectuer aujourd’hui à Bouakeul, leur ultime séance d’entraînement. Le coach en profitera pour opérer les derniers réglages, insistera sur le volet psychologique et dévoilera la liste des 18 joueurs. Cette très attendue rencontre face au MOB, représente, en effet, une belle occasion pour les gars de Medina Jadida, de se reprendre en championnat et de tenter d’améliorer leur classement général pour se rapprocher du podium. Si les Vert et blanc asémistes réussissent à assurer l’essentiel au cours de cette empoignade à savoir remporter la totalité des points mis en jeu, ces derniers, auront un réel avantage pour la suite du championnat.