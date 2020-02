<span style='text-decoration: underline;'>MCO 1- ESS 1</span>:<br><span style='color:red;'>El Hamri accroché par Sétif</span>

La formation du Mouloudia d’Oran qui a bien débuté la phase retour par une victoire face à l’USMBA, a accueilli ce samedi passé, pour le compte de la 17ème journée dans un match très disputé, l’entente de Sétif qui n’est autre que l’ESS, la bête noire d’El Hamri.

Cette empoignade s’est soldée par un score de parité. Les Hamraoua ont entamé la partie avec de bonnes intentions pour mettre un terme à la suprématie sétifienne, notamment à domicile, en acculant l’équipe adverse à la défensive. Des occasions de scorer sont créées, mais ne sont pas concrétiséés. Les sétifiens qui ont prôné la prudence, ne se sont contentés que de quelques tentatives sans réel danger pour l’arrière garde d’El Hamri. Aucune occasion franche n’a été signalée durant la première période, notamment du côté du MCO, malgré la détermination des camarades de Legraa de prendre le match à leur compte. La seule occasion dangereuse est à l’actif de l’ESS, quand Touré, bénéficiant d’un bon centre, voit son ballon percuter la transversale. Au retour des vestiaires, Le team d’El Hamri avait l’opportunité de faire plier l’adversaire mais le manque d’efficacité a joué des tours aux rouge et blanc. Les visiteurs, plus organisés pousseront l’arrière garde Hamraoui qui a bien résisté en première période à la faute. L’attaquant adverse Ghacha littéralement fauché dans la surface par le gardien Litim, poussera l’arbitre à lui accorder un penalty (50’) transformé par Djahnit, qui donnera l’avantage à son équipe au grand dam des nombreux supporters d’El Hamri. Cette réalisation a poussé les hommes de Mecheri Bachir à vouloir coûte que coûte rétablir l’équilibre. A la suite à un coup franc, Nadji bien positionné à la réception du ballon dans la surface est entravé, bénéficiant du coup d’un penalty (64’). La sentence à été transformée par le nouveau venu Boutiche à deux reprises, qui libéra ses coéquipiers. Le jeu se concentra au niveau du terrain et s’équilibra par la suite. Les camarades Sebbah ont redoublé d’efforts pour tenter de prendre l’avantage mais en vain, par défaut d’efficacité. En fin de partie, le coach Mecheri Bachir n’a pas caché sa déception : « L’empoignade était relevée entre deux bonnes formations qui en voulaient tant. On pouvait facilement remporter le gain du match, mais nos attaquants ont manqué de lucidité devant les bois. Dommage, on aurait bien voulu enchainer avec un succès après celui réalisé face à Belabbes. Maintenant, il va falloir oublier ce match et continuer à travailler pour la suite du parcours, sans omettre de bien préparer le match de coupe d’Algérie face à Boufarik.

B.Sadek