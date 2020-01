<span style='text-decoration: underline;'>En amical/MCO 1-CAS Abdelmoumène 1</span>:<br><span style='color:red;'>El Hamri accroché</span>

Après avoir refusé de prendre part à la séance d’entrainements de la reprise pour protester contre le non règlement de leurs salaires, les camarades de Sebbah sont revenus à de meilleurs sentiments le lendemain, pour reprendre leur travail, et ce, pour l’intérêt du club.

Cherif El Ouazzani préoccupé par le renforcement de son effectif lors de ce mercato hivernal, de même que par la préparation de son équipe pour la seconde phase du championnat, a programmé ce jeudi passé à Zabana une joute amicale, pour son team .En effet, les rouges et blanc d’El Hamri se sont mesurés à la jeune formation du CAS Abdelmoumene, le pensionnaire de la division inter régions ouest. Afin de faire tourner l’ensemble de l’effectif, le coach Mecheri Bachir, s’est entendu avec l’équipe adverse pour un match à trois mi-temps de 30 minutes. Visiblement plus frais, les joueurs d’Abdelmoumene, ont quelque peu dominé les débats et retrouvent vite le chemin des filets, en donnant l’avantage à leur équipe. Les Hamraoua ont attendu la troisième partie de ce match pour montrer leur véritable visage.

Ainsi, après avoir raté de nombreuses occasions de scorer, ils arrivent enfin à rétablir l’équilibre par l’intermédiaire de Nadji. L’équipe d’Abdelmoumene, a voulu la victoire et c’est pourquoi elle a usé de toutes ses forces pour se reprendre à la marque, mais c’était sans compter sur l’expérience d’El Hamri. Le staff technique n’a pas accordé de crédit au résultat de ce match amical, mais plutôt pour jauger les capacités de l’équipe et surtout pour déceler lacunes et corriger les erreurs en perspective du match retard face à la JSK et de la phase retour. Selon Mecheri Bachir, les rencontres amicales sont le meilleur moyen pour maintenir la forme physique, mais aussi pour permettre aux joueurs de progresser aussi bien sur le plan physique que technique. N’ont pas pris part à cette joute amicale, Vivien qui boude en raison de ses salaires impayés, de même que Mansouri, présent mais, il ne s’est contenté que de tours de piste, car n’ayant pas été autorisé à jouer. Il est à noter aussi, la présence d’un élément mis en essai. Il s’agit de Samir Bensayah qui évolue au club CFA de St Lo. Le Mouloudia d’Oran devrait poursuivre sa préparation avec l’entame d’un stage à compter d’aujourd’hui, qui aura lieu à l’Hôtel El Mouahidines .Ce stage est financé par la DJS de la wilaya d’Oran. Un autre match amical est programmé le mardi prochain face à IS Tighennif, qui évolue en division inter régions.

B.Sadek