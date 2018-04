<span style='text-decoration: underline;'>Ligue Une, 28ème journée: USMA - MCO </span>:<br><span style='color:red;'>El Hamri avec la tête ailleurs à Bologhine</span>

Relégués à la 5ème position au classement général, après leur série de mauvais résultats, les Hamraoua sont appelés à effectuer ce samedi après-midi, un déplacement périlleux à Bologhine pour affronter un sérieux adversaire qui n’est autre que l’USMA, dans le cadre de la 28ème journée du championnat de ligue Une.

Il faut le dire, le moral de la troupe n’est vraiment pas au beau fixe, voire au plus bas après avoir été tenu en échec mardi passé à Témouchent face au CSC. Avec ces résultats, les rouge et blanc d’El Hamri, ont gâché toute chance de retrouver le podium, encore plus, ne font que s’éloigner de leur objectif. Dans l’entourage du club et chez des supporters, on ne croit plus à cette équipe, qui a fortement déçu et perdu son auréole. Le bilan des Hamraoua est peu reluisant et démontre que l’équipe est en pleine régression en cette fin de parcours vu qu’en six matchs, le MCO, n’a enregistré qu’une seule victoire contre l’USB. En somme, la formation du Mouloudia d’Oran, est en train de filer du mauvais coton et de vivre le même scénario que le précédent exercice. Côté effectif, le défenseur Sebbah n’est pas convoqué pour ce match, malgré avoir repris son travail avec le groupe. Bououkaz a préféré le laisser se reposer pour reprendre toutes ses capacités en prévision du prochain rendez-vous en déplacement à Bechar. Au regard de la liste des 18 joueurs appelés à faire le déplacement à Bologhine, aucun changement n’a intervenu par rapport à la liste du précédent match contre le CSC. Les Hamraoua, qui n’avaient pas bénéficié de repos au retour de Témouchent, ont été exemptés d’entraînement le jeudi. Le déplacement vers la capitale s’est déroulé hier par route. Les camarades de Toumi, après avoir perdu le podium et toutes chances d’y revenir, vont désormais évoluer sans pression et semblent déjà en vacances. La direction du club et les supporters souhaitent de leur côté, un regain d’orgueil pour la réalisation d’un bon résultat, afin de terminer au moins, le challenge à une position honorable. Les supporters dépités, accusent certains joueurs qui n’ont rien fait pour maintenir leur équipe en haut du classement et qui ne se sont pas mobilisés pour honorer leur contrat. Cela s’est ressenti, sur le terrain, où des éléments ne font pas grand-chose et ne font que trainer la patte et attendre la fin du match. Les supporters s’indignent de ces joueurs, estimant qu’ils oublient qu’ils portent le maillot du Mouloudia d’Oran.

B.Sadek