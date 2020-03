<span style='text-decoration: underline;'>USMA 4-MCO 1 </span>:<br><span style='color:red;'>El Hamri en déroute à Bologhine</span>

Après avoir concédé le nul à domicile face à la Saoura, lors de la précédente journée, les Hamraoua appelés à se ressaisir ce samedi à Bologhine, ont chuté lourdement face à l’USMA dans un match à huis clos, comptant pour la 22ème journée du championnat de ligue Une. Les Usmistes, qui ont eu leur revanche après leur lourde défaite à Zabana en match aller, ont donc laminé les Oranais sur un score de 4 à 1.

Pourtant, Les Hamraoua ont entamé la partie avec de bonnes intentions, mais au fil du match, ils ont montré des signes de faiblesses, voire, méconnaissables.

Les locaux, profitant des grands espaces, arrivent avec facilité à ouvrir la marque à la 22’ de jeu par l’intermédiaire de Zouari qui n’a trouvé aucune difficulté pour donner l’avantage à son équipe.

Cette réalisation a réveillé quelque peu les Hamraoua de leur léthargie. Mieux organisés, les Usmistes ont failli doubler la mise, mais contre toute attente, alors qu’on jouait le temps additionnel de la première période, le Hamraoui Benhamou, bénéficiant d’une passe de Abdelhafid dans la surface, n’hésitera pas à loger le ballon dans les filets du gardien Sifour et remet les pendules à l’heure.

Au retour des vestiaires, alors qu’on s’attendait à une prise en mains du match par le Mouloudia d’Oran, finalement, ce sont les Usmistes qui se révoltent et d’une facilité déconcertante, se mettent en évidence pour doubler la mise par le même Zouari, qui ne donnera aucune chance au portier Litim. Cette réalisation a libéré les locaux qui se lancent à l’assaut du camp Hamraoui, pour imposer leur domination. Leurs efforts ont été récompensés à la 56’, par un autre but signé Benhamouda sur une belle passe de Boumechra. Désorientés, les Oranais tenteront par la suite de se reprendre, mais c’était sans compter sur la détermination des Usmistes, qui ne mettront pas beaucoup de temps pour alourdir l’addition à la 68’ par l’entremise de Benhamouda, qui signera lui aussi un doublé suite à une faute défensive. L’addition aurait été plus lourde n’était le ratage de Boumechra, qui a vu son ballon percuter le poteau droit du keeper, Litim. Mecheri Bachir a tout tenté pour pousser son équipe à se reprendre et même les changements effectués n’ont rien apporté. En fin de partie, les Hamraoua ont réussi difficilement à stopper la machine usmiste. Dans son impression d’après match, le coach Hamraoui, n’a pas caché sa déception, estimant que son équipe a facilité la victoire de l’USMA, notamment en seconde période.

B.Sadek