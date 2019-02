<span style='text-decoration: underline;'>ASAM - MCO </span>:<br><span style='color:red;'>El Hamri en quête de succès pour se libérer</span>

Après avoir passé une période très difficile sur le plan moral, suite aux semi-échecs consécutifs face à la Saoura et l’USMBA, les Hamraoua sont appelés à effectuer cet après-midi un périlleux déplacement du côté de Ain M’lila, pour affronter l’ASAM, pour le compte de la 20 ème journée du championnat de ligue Une.

Malgré tout, ce qu’ils ont enduré durant les derniers matchs, les joueurs sont prêts à relever le défi et défendre leurs noms et leur réputation, en allant chercher un bon résultat, lors de cette sortie d’Ain M’Lila pour se remettre en confiance et pour l’intérêt de l’équipe. C’est Kinane et Bekadja qui seront sur le banc de touche cet Après-midi, pour diriger l’équipe en attendant la qualification de Cavalli. L’entraineur corse qui a tout conclu avec Baba, devra signer son contrat demain mardi. Le nouvel entraineur du MCO, sera présent à Ain M’Lila et supervisera l’équipe à partir des tribunes du stade Khelifi Zouhir. Il est à noter que Cavalli, dès son arrivée à Oran a été présenté aux joueurs et pris ses fonctions de responsable de la barre technique du club d’El Hamri .les Joueurs ne doivent pas sous estimer l’adversaire qui reste sur une défaite face à Sétif. Le staff technique n’a pas cessé de faire rappeler aux joueurs, l’importance des points du match. Kinane devra faire face à certaines absences dont des incertitudes de participations de certains éléments dont Nadji et Heriet .Il devra compter sur de jeunes espoirs pour palier les absences et il pourra récupérer Frifer de retour du stage de l’équipe nationale de U 23. Les Hamraoua ont effectué, hier matin, leur dernière séance d’entrainement à Zabana où le Duo Kinane /Bekadja, sous l’œil de Cavalli ont opéré les dernières retouches et dévoilé la liste des 18 joueurs convoqués pour le déplacement. La troupe du Mouloudia d’Oran s’est déplacée l’après-midi à destination de Constantine et une fois arrivée, elle a rallié la ville d’Ain M’Lila. Dans cette mission difficile à l’Est, les Mansouri et consorts vont tout tenter pour revenir à la maison avec un bon résultat pour espérer s’éloigner encore plus de la zone rouge du classement et surtout se reprendre .D’aucuns se demandent encore, si la venue de Cavalli, est le bon choix pour remettre l’équipe à flots, alors qu’une bonne partie des supporters contestent cette nomination. Cavalli quant à lui, se montre optimiste pour dire qu’il connait bien la maison et l’ensemble des joueurs, et qu’il n’avait pas quitté des yeux l’équipe depuis son dernier départ du club. Il dira aussi, qu’il est venu pour rendre le sourire aux supporters et remettre l’équipe à sa bonne place.

B.Sadek