<span style='text-decoration: underline;'>﻿MCO</span>:<br><span style='color:red;'>El Hamri en stage depuis dimanche à Gammarth</span>

Les Hamraouas, après une première phase de préparation effectuée à Oran sous l’ère Bouakez, sont depuis ce dimanche passé en Tunisie pour le stage d’inter- saison.

En effet, la troupe hamraouie s’est déplacée durant la nuit par route d’Oran jusqu’à l’aéroport Houari Boumediene à Alger. Une fois arrivée sur place, elle a pris le vol pour Tunis dans la matinée. La délégation oranaise est arrivée en Tunisie vers les coups de 12h30 et a été dirigée vers son lieu de stage à Gamarth. Ce stage qui s’étalera jusqu’au 17 août, devrait servir au staff technique pour peaufiner la préparation d’une équipe, suite au gros travail physique effectué depuis l’entame du travail sur le terrain de Zabana. Le driver de l’équipe hamraouie, mise beaucoup sur ce stage de Gammarth, pour tout revoir et axer essentiellement son travail sur l’aspect technique. L’ancien entraîneur du RCR, aura pour mission de revoir les capacités physiques et techniques de chacun de ses éléments, afin de dégager son équipe-type, qui aura la charge de débuter le championnat qui approche à grands pas le 25 août prochain face à Blida. Les gars d’El Hamri ont élu domicile à l’hôtel «El Mouradi» doté de bonnes commodités, de bonnes infrastructures et de moyens essentiels pour un bon travail de préparation, selon des échos qui nous sont parvenus. Une fois reposés après une bonne sieste, les coéquipiers de Boudoumi ont effectué leur première séance de décrassage qui s’est déroulée sur le terrain de l’hôtel. Selon le responsable technique hamraoui et de nombreux joueurs, ce stage de Gammarth est venu au bon moment. Bouakkez, va tenter de tout mettre en ordre et de rendre le jeu des Hamraoua plus homogène grâce aux entraînements. Le coach compte également sur les matchs amicaux pour corriger quelques erreurs et pour permettre aux joueurs de trouver leurs automatismes. On notera, que le président Belhadj, a accompagné son équipe par car jusqu’à Alger où il est resté pour régler quelques affaires concernant le club. Par ailleurs, on nous apprend que deux jeunes éléments espoirs ne sont pas parmi le groupe en stage en Tunisie. Il s’agit de Frifer et d’Ouchen. Les deux joueurs ont été bloqués à l’aéroport d’Alger. L’un pour une affaire d’autorisation militaire pour quitter le territoire national et l’autre pour absence d’autorisation paternelle, vu qu’il est encore mineur. Résignés, ces deux éléments devront suivre un programme de travail à Oran.

B.Sadek