<span style='text-decoration: underline;'>MCA 1 - MCO 1</span>:<br><span style='color:red;'>El Hamri maintient le cap</span>

La formation d’El Hamri, ayant renoué avec le succès à Zabana face à l’ASAM lors de la précédente journée, a réalisé une bonne affaire ce samedi en tenant en échec le doyen en déplacement au 5 juillet.

En effet, les gars d’El Hamri ont réussi à mettre fin à la suprématie du MCA, pendant près d’une décennie et ce, durant les rencontres disputées à Alger. Forts de leurs bons résultats réalisés face à la Saoura et à l’USMA, les Algérois entament la partie en force et avec détermination pour enchainer avec un autre bon résultat. Les Hamraoua ont été surpris à moins d’un quart d’heure de jeu par un but signé Frioui sur un bon centre de Derardja. Alors que l’on s’attendait à une prise en mains en force du match par les Algérois, les Hamraoua ont en décidé autrement avec une bonne réaction suite au but concédé. Les oranais assiègent le camp du doyen et poussent la défense à la faute pour obtenir un penalty accordé par l’arbitre suite au fauchage de Benhamou par Mebarakou, à l’entrée de la surface. Benhamou ratera lamentablement la sentence (44’).Ce ratage affectera quelque peu le moral des hommes de Mecheri Bachir qui mettront bien du temps pour revenir dans le match. Au retour des vestiaires, les rouge et blanc d’El Hamri reviennent avec de bonnes intentions et détermination pour acculer l’arrière garde du MCA. La formation d’El Hamri fera même douter son adversaire, contraint à reculer d’un cran et à évoluer seulement par des contres. Abdelhafid a failli retrouver le chemin des filets de Toual. Les Hamraoua ne desserrent pas l’étau et accentuent leur pression avec actions offensives dangereuses par Abdelhafid et Motrani. Ne baissant pas les bras, les oranais voient leurs efforts récompensés après l’entrée de Mansouri qui a apporté un plus à son équipe. Les oranais profiteront d’une erreur défensive pour remettre les pendules à l’heure par l’entremise de Motrani qui a repris victorieusement le ballon de la tête suite à un corner bien botté par Mansouri. Les hommes de Neghiz sonnés par cette égalisation, jetteront toutes leurs forces dans la bataille pour reprendre l’avantage, mais c’était sans compter sur El Hamri bien décidé à repartir à la maison avec un bon résultat. Le rentrant Itim, a même failli donner l’avantage à son équipe, n’était le poteau qui a repoussé son ballon. Et c’est sur un sore de parité (1-1), que l’arbitre mettra fin aux débats. Les supporters du MCO se sont présentés en nombre sur les travées du 5 juillet. Ils étaient près de 5 mille à faire le déplacement pour soutenir leur équipe favorite. En fin de match, Mecheri Bachir a estimé que son équipe aurait pu repartir avec le gain du match : « C’est un bon point de pris face à une bonne équipe du MCA.

Dommage, on a commis des ratages et le résultat aurait pu être autre que le nul. Après avoir raté la 1ère mi-temps, on s’est ressaisi fortement en seconde période ».

B.Sadek