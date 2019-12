<span style='text-decoration: underline;'>MCO 1-ASO 2</span>:<br><span style='color:red;'>El Hamri méconnaissable</span>

A l’occasion de la réception de l’ASO Chlef à Zabana dans un match derby comptant pour la 14ème journée du championnat de ligue Une, les Hamraoua se sont inclinés logiquement sur un score de 2 à 1.

La formation du Mouloudia d’Oran n’a rien montré de bon, alors appelée pour se racheter suite au semi échec concédé face à Biskra lors de la 12ème journée. Ayant entamé la partie avec un schéma tactique brouillon, les Hamraoua ont fini par bafouiller face à une équipe de Chlef plus organisée sur tous les plans. Certains éléments semblaient avoir la tête ailleurs et n’ont fait que trainer la patte sur le terrain. Les rouge et blanc d’El Hamri se sont heurtés à une bonne défense qui a annihilé toutes les tentatives de scorer des oranais. Nadji isolé en avant, ne pouvait absolument rien faire. Il était de même pour Chouiter qui s’est procuré deux occasions et Hamidi qui a repris le cuir de la tête sur un corner, mais rate le cadre.

Méconnaissables avec leur jeu approximatif, les Hamraoua ne faisaient que balancer des ballons sans aucune assiduité. Il a fallu attendre les ultimes minutes de la première période pour voir Mellal, suite à une action personnelle au milieu du terrain, adresser un tir imparable des 30 mètres qui trompera le gardien Sahnoun. La joie des Hamraoua était de courte durée, puisque Djahel, bien placé dans la surface, profitera d’une belle passe de Benzaza pour rétablir l’équilibre, juste avant la pause. Au retour des vestiaires, alors que les supporters s’attendaient à une bonne réaction de leurs favoris, c’est l’équipe adverse qui prendra les choses en mains et sa détermination s’est concrétisée par une deuxième réalisation de la tête signée Hellel qui assommera les Hamraoua.

Ce but sciera carrément les jambes des hommes de Mecheri Bachir qui n’ont pu esquisser la moindre réaction ou d’avoir les moyens pour revenir dans le match pour au moins tenter de rétablir l’équilibre. Benkablia, ayant fait son entrée en seconde période, a failli mettre KO le MCO, fort heureusement, Mazouzi s’est illustré pour limiter les dégâts. Et c’est sur un score de 2 à 1 en faveur de Chlef que l’arbitre mettra fin aux débats. Une victoire méritée pour Chlef surtout pour l’entraineur Zaoui qui a effectué un retour gagnant à Zabana après plus de dix années et du coup, fait douter El Hamri. Dans son impression d’après match, l’entraineur Mecheri Bachir, n’a pas caché sa déception : «Notre déception est totale. On était à côté de la plaque et rien n’a marché durant ce match. Certains joueurs, surpris par la fougue de l’adversaire et par le score n’ont pu réagir. Cette défaite, s’ajoute à deux autres concédées à domicile, ce qui est intolérable pour une équipe qui veut s’accrocher au podium. Maintenant, on doit vite réagir , même si notre mission sera difficile, lors du prochain rendez-vous en déplacement face au CRB, en attendant la JSK».

B.Sadek