<span style='text-decoration: underline;'>Ligue Une 13ème journée (mise à jour) /JSK - MCO</span>:<br><span style='color:red;'>El Hamri ne jure que par un bon résultat</span>

La formation du Mouloudia d’Oran est appelée à effectuer cet après-midi, un périlleux déplacement à Tizi Ouzou, pour affronter la JSK dans un match décalé de la 13ème journée du championnat de ligue Une.

Les Hamraoua vont tout faire pour éviter la défaite afin de retrouver leur position sur le podium. El Hamri est relégué à la 7ème place au classement général et aspire à engranger les trois points de la victoire. Pour réaliser cet objectif, les Hamraoua devront se surpasser cet après-midi. Dure sera la mission des hommes de Mecheri Bachir, pour espérer sortir indemnes. La JSK, malgré son passage à vide et ses déboires, reste toujours une grosse cylindrée. Les Hamraoua sont donc mis en garde contre cette équipe qui reste tout de même intraitable à domicile. Les oranais veulent profiter du huis clos pour prendre le match à leur avantage. Rien n’a été négligé pour la préparation de ce match. Les Sebbah et consorts, sont décidés à se défoncer pour rentrer à la maison avec un bon résultat. Ils savent très bien qu’un bon résultat face à la JSK, leur permettra de retrouver le podium. La troupe du Mouloudia d’Oran s’est déplacée, hier, par route à destination de la ville des genêts. Dès leur arrivée, les Hamraoua ont rallié leur lieu de séjour à l’hôtel ‘’Ithourer’’ et devaient effectuer une séance de décrassage. Lors de l’ultime séance d’entrainement à Zabana, le staff technique a opéré les derniers réglages et dévoilé la liste des joueurs convoqués. Ne sont pas du voyage Mansouri, Mekkaoui, Bendjelloul, et Benhamou (choix du coach), de même que Chouiter dont la situation vis-à-vis de la direction du club n’est pas claire. En guise de motivation, les responsables du club ont octroyé aux joueurs un mois de salaire, pour les pousser à se transcender. Le coach Hamraoui n’a donné aucune information sur le onze d’entrée qui aura la charge de contrer cette équipe de la JSK. Il compte sur les capacités mentales des joueurs, pour bien gérer leur match, tout en étant prudents derrière et efficaces en avant. Les Hamraoua devront profiter de ce match retard pour boucler officiellement, la première manche du championnat. Un succès leur permettra de revenir à hauteur de l’USM Alger et même la devancer, en raison de la différence de buts.

B.Sadek