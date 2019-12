<span style='text-decoration: underline;'>JSK - MCO</span>:<br><span style='color:red;'>El Hamri ne jure que par un bon résultat</span>

La formation du Mouloudia d’Oran, est appelée à effectuer cet après-midi, un périlleux déplacement à Tizi-Ouzou, pour affronter la JSK dans un match décalé de la 13ème journée du championnat de ligue Une.

Les Hamraoua, vont tout tenter, pour éviter la défaite, afin de rester accrochés à cette troisième position du podium. Le moindre faux pas face au club kabyle, pourrait coûter cher au MCO qui aspire à terminer la première manche du championnat sur le podium. Pour réaliser cet objectif, les Hamraoua devront se surpasser durant les trois dernières rencontres dont deux hors des bases face à la JSK de cet après-midi et au CRB et à domicile contre l’ASO. Dure sera la mission des hommes de Mecheri Bachir, pour espérer sortir indemnes. La JSK est un gros calibre qui a laissé une bonne impression lors de leur dernier match face au champion d’Afrique. Les Hamraoua sont donc mis en garde contre cette équipe, considérée comme l’une des meilleures au niveau national. Les Oranais, veulent profiter de la fatigue des joueurs kabyles et du huis clos, pour prendre le match à leur avantage. Durant les séances d’entraînements de la semaine, rien n’a été négligé pour la préparation de ce match. Les Sebbah et consorts, sont décidés à se racheter, après avoir été accrochés à domicile lors du précédent match face à Biskra. Ils savent très bien qu’un bon résultat face à la JSK, leur permettra de consolider leur position sur le podium. La troupe du Mouloudia d’Oran, s’est déplacée par route dimanche matin à destination de la ville des Genêts. Dès leur arrivée, les Hamraoua ont rallié leur lieu de séjour pour deux nuitées. Le staff technique, a fait appel à 20 éléments. La liste des convoqués, verra le retour de Mekkaoui, pressenti d’entrée cet après-midi; de même que la présence de Nadji et de Legraa qui ont été retenus pour cette rencontre, contrairement au gardien Litim (blessé), qui n’est pas du voyage. Il est remplacé par le troisième gardien Guitarni, tandis que Mazouzi sera titulaire dans les bois. Mecheri Bachir devra se passer aussi des services du défenseur axial Mesmoudi qui a écopé de quatre matchs de suspension, de même que Fourloul également suspendu. Le coach hamraoui n’a donné aucune information sur le onze d’entrée qui aura la charge de contrer cette équipe de la JSK. Le moins que l’on puisse dire, tout se reposera sur les capacités mentales des joueurs qui seront appelés à bien gérer leur match, tout en étant prudents derrière et efficaces en avant. Seul un bon résultat compte, peu importe sera la manière.

B.Sadek