<span style='text-decoration: underline;'>MCO 3-ASAM 1</span>:<br><span style='color:red;'>El Hamri renoue avec le succès à Zabana</span>

Le Mouloudia a enfin réussi à renouer avec le succès à Zabana, ce samedi passé, à l’occasion de la réception de l’ASAM. Appelés à se ressaisir à domicile et surtout pour se concilier avec leurs fans, les Hamraoua sont donc venus à bout de Ain M’Lila sur un score de 3 à 1.

Les supporters n’auraient certainement jamais pardonné à leurs favoris un autre faux pas à domicile. Face aux Hamraoua malgré leurs bonnes intentions de prendre le match à leur compte, ce sont, contre toute attente, les visiteurs qui se lancent à l’assaut du camp du MCO. Ils se créent une bonne occasion par l’entremise de Si Ammar qui mettra en danger l’arrière garde d’El Hamri sur un bon tir, à côté. Les oranais tentent de se reprendre par l’intermédiaire de Mansouri qui ratera le cadre. Plus résolus, les visiteurs ne lâcheront pas prise. Après deux tentatives de scorer de Si Ammar, Tiaïba se payera le luxe d’ouvrir la marque pour son équipe à la 29′ d’une belle tête suite à un centre bien servi de Ziad. Ce but sonnera le réveil de la troupe d’El Hamri, mais sans effet, car l’équipe visiteuse veillait au grain. Benhamou et Motrani ont tenté de créer le danger dans le camp d’Ain M’lila, mais manqueront d’efficacité. Ain M’lila rejoindra les vestiaires avec un score à son avantage. Après la pause, Mecheri Bachir donnera d’autres consignes afin que l’équipe puisse se ressaisir et se mettre en avant pour sauver son match. Après d’intenses efforts, Mansouri sert Benhamou, à la suite d’une balle arrêtée.

Ce dernier ouvre la marque (51’) pour son équipe et rétablit l’équilibre suite à une belle tête qui ne donnera aucune chance à l’infortuné Boultif. Cette réalisation donnera des ailes aux Hamraoua, qui sans attendre, se mettront en évidence pour chercher à prendre l’avantage. C’est alors que trois minutes après, les Hommes de Mecheri Bachir trouveront la faille par l’intermédiaire d’Abdelhafid, qui donnera l’avantage au MCO sur un centre de Mekkaoui. Décidé à aller de l’avant pour une autre réalisation, Motrani clôturera la marque (71’) sur un exploit individuel. Un but applaudi par les supporters qui se sont enfin réconciliés avec leur équipe favorite. En fin de match l’entraineur Mecheri Bachir, n’a pas manqué de cacher sa satisfaction : « Ce succès nous remettra bien sur rails. Notre équipe a quelque peu flotté en première période vu qu’elle a eu des difficultés à rentrer dans le match. En seconde période, on a bien discuté avec les joueurs et donné d’autres consignes pour remobiliser la troupe. Fort heureusement, nos consignes se sont avérées payantes, puisque l’équipe a réussi à remettre les pendules à l’heure et s’est révoltée par la suite de fort belle manière en corsant l’addition. Cette victoire va nous relancer pour la suite du parcours».

B.Sadek