<span style='text-decoration: underline;'>MCO</span>:<br><span style='color:red;'>El Hamri retombe dans ses travers</span>

La formation du Paradou AC n’a pas dérogé à la règle pour battre le MCO sur ses terres raisonnablement et comme à l’accoutumée, lors de leur dernier match, la dernière journée disputée à Zabana.

Cette amère défaite con cédée par les rouge et blanc d’El Hamri à domicile, est la deuxième depuis le début de la compétition après celle face au MCA, lors de la 5ème journée. Pourtant, le terrain était propice aux rouge et Blanc d’El Hamri, au regard de la situation actuelle l’adversaire qui a enregistré pas moins de 7 absences. Le manque d’efficacité de certains joueurs et le jeu brouillon de l’ensemble de l’équipe n’ont pas arrangé les affaires du club Hamraoui. Malgré les changements opérés par le staff technique, l’équipe n’a pu trouver sa verve contrairement aux visiteurs qui se sont accaparés le milieu pour trouver des failles pour aller se balader à leur guise dans la surface de réparation, profitant de la vulnérabilité du secteur défensif.

Le but encaissé aux dernières minutes du temps réglementaire, a mis KO debout les Hamraoua. Le gain du match reviendra au PAC qui mérite bien sa victoire et qui confirme son statut de bête noire du Mouloudia d’Oran. En Fin de partie, l’entraineur, Hamraoui Mecheri Bachir, n’a pas manqué de dire que la longue trêve a été fatale à l’équipe Hamraoui qui n’a pas su réagir face à une bonne formation du PAC qui a su boucler toutes les issues et qui a procédé à des contres rapides.

Avec cette défaite, les rouge et blanc d’El Hamri ont raté une belle opportunité pour enchainer avec un autre bon résultat après celui réalisé face à l’USMA, lors de la 7ème journée. Le team d’El Hamri, à l’issue de cette défaite, régresse à la 6ème place avec 10 points au compteur et compte un match en retard face à la JS Saoura.

B.Sadek