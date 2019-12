<span style='text-decoration: underline;'>Coupe d’Algérie 1/32ème de finale | MCO-MJ Arzew</span>:<br><span style='color:red;'>El Hamri retrouve dame coupe</span>

Après le bon résultat ramené de Belouizdad, lors de la dernière journée du championnat de phase aller, les Hamraoua s’apprêtent à accueillir cet après-midi à Zabana, la formation du Moustakbel Arzew, dans le cadre des 1/32èmes de finale de la coupe d’Algérie.

Les Rouge et Blanc d’El Hamri, partent largement favoris face à cette équipe d’Arzew, mais sont avertis contre tout excès de confiance ou de sous-estimer ce petit poucet qui risque de leur jouer des tours. Dès la reprise des entraînements, le staff technique, a mis en garde ses éléments et insisté sur le volet psychologique, histoire de mettre à l’abri la troupe contre toute mauvaise surprise, afin de ne pas glisser et de rater la qualification. Passer au tour suivant, permettrait à l’équipe de se remettre en confiance. Tous les joueurs sont unanimes à dire, qu’il ne faudra faire aucun calcul lors de cette empoignade, mais plutôt se surpasser pour se donner à fond sur le terrain. Seule la qualification compte, quelle que soit la manière. Il faut le dire, les Mansouri et consorts, ont une dette envers les supporters, qui n’arrivent toujours pas à digérer la défaite concédée face à Chlef à domicile. C’est la raison pour laquelle, cette rencontre reste importante à leurs yeux. Certes, la différence de palier, leur donne tous les faveurs du pronostic, mais sont tout de même, mis en garde et vont à coup sûr, évoluer sous pression, car, les joueurs d’Arzew, feront tout pour dominer et sortir victorieux face à un grand club comme El Hamri. Le coach Mecheri Bachir est contraint de se passer des services des défenseurs Sebbah (blessé), Vivien et Masmoudi (suspendus). Un souci de taille pour le staff technique qui devra trouver des solutions de rechange. En tout cas, on s’attend à des changements au sein de l’équipe, qui devra affronter Moustakbel Arzew. L’objectif pour El Hamri, est de terminer l’année sur une bonne note à savoir la qualification au tour suivant de dame coupe. Les Hamraoua, ont effectué hier, leur ultime séance d’entraînements. Une occasion pour le staff technique, d’effectuer quelques retouches et de mettre aussi en place une stratégie avec laquelle, El Hamri devra s’imposer sur son adversaire du jour. Il est à noter, que la direction du club, pour motiver la troupe, a octroyé la prime du nul ramené de Belouizdad, qui s’élève à 7 millions de cts.

B.Sadek