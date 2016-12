<span style='text-decoration: underline;'>Ligue une - 15ème journée | MCO 2 - CSC 1 </span>:<br><span style='color:red;'>El Hamri s’adjuge la place de dauphin</span>

Pour leur dernier match de la phase Aller, et après leur amère élimination en coupe d’Algérie contre l’ASO, les Hamraouas se sont bien comportés, vendredi passé, en prenant le dessus à domicile sur le CSC. En effet, les coéquipiers de Boudoumi, se devaient de gagner ce match, pour se racheter devant leurs fans, et pour conserver leur position sur le podium.

A l’entame de la partie, les hommes de Belatoui mettront du temps, pour rentrer dans le match, et concèderont même un but, sur coup franc de Bezzaz, à moins d’un quart d’heure de jeu. Les rouges et blanc d’El Hamri, poussés par leur public en or, finiront par réagir. Et suite à leurs assauts successifs, ils poussent l’arrière garde du CSC à la faute, et obtiennent un penalty, transformé par Bentiba, à la 30’, qui remet les pendules à l’heure. Et du coup, redonne espoir à ses camarades. Cinq minutes après leur première réalisation, les Hamraouas, profitant d’un flottement dans la défense adverbe, arrivent à doubler la mise par l’intermédiaire de Souibaah, d’une belle tête, suite à un bon travail de Boudoumi. Au retour des vestiaires, les gars d’El Hamri poursuivent leur pression face à une équipe du CSC, qui s’est recroquevillé dans son camp, se permettant même de rater de belles occasions de scorer, par manque de concentration. Ce qui leur a joué des tours. A la faveur de cette victoire, et profitant de la défaite de l’USMA, les rouges et blanc d’El Hamri, s’adjugent la position de dauphin, en terminant la première moitié du championnat sur une bonne note. Il est à noter, que pour ce match, Belatoui à incorporé un jeune défenseur espoir, de 19 ans, en l’occurrence, Blaha Abderrahmane, qui a de fort belle manière, réussi son baptême de feu. Aligné, comme titulaire par Belatoui, Blaha a joué tout le match sans complexe. Près de 300 supporters des Sanafirs, ont effectué le déplacement à Oran, pour soutenir leur équipe, même se trouvant à mal ces derniers temps. S’agissant des jeunots, l’équipe des réservistes du MCO ont fait le plein, en s’imposant aisément sur leurs homologues du CSC, par 2 à 0. Maintenant, durant cette trêve hivernale, il va falloir à Baba, renforcer l’effectif, et à Belatoui préparer sa troupe pour la phase retour, en espérant s’accrocher fermement au podium, sachant que de gros ténors sont aussi à l’affût.

Belatoui : « On mérite la victoire, mais beaucoup reste à faire »

« Malgré qu’on ait encaissé un but très tôt, notre équipe s’est vite ressaisie, pour prendre le dessus. Une victoire qui tombe bien, et je dirai que c’est le travail de tout un groupe, que ce soit les dirigeants, direction du club et même les supporters, qui ont une grosse part dans la réussite de notre équipe. Notre souhait bien sur, est de rester sur cette lancée. Au cours de ce match, on a réalisé l’essentiel en première période. Mais après la pause, on a du gérer notre acquis. Après cette victoire, qui n’augure que du bon pour l’avenir, il faudrait désormais se retrousser les manches, car un grand travail nous attend ».

B. Sadek