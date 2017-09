<span style='text-decoration: underline;'>﻿Ligue Une - 3e journée | MCO 0 - NAHD 0 </span>:<br><span style='color:red;'>El Hamri sans âme, tenu en échec par le NAHD</span>

Appelés à livrer leur 3e match de la saison à domicile, samedi passé, les Hamraouas se sont heurtés à une solide équipe du NAHD, qui leur a fait voir des vertes et des pas mures.

Pourtant, les joueurs avaient promis de réaliser un bon match, pour se racheter, suite à l’échec concédé, lors de la 2e journée, face au nouveau promu, le Paradou AC. Les supporters Hamraouas présents à Zabana, d’ailleurs pas aussi nombreux, n’ont pas caché leur déception et leur colère, vu la piètre prestation de leurs favoris et en plus. Ils n’ont pas apprécié certains choix de joueurs et les changements opérés par Bouakaz. Tout porte à croire, que Bouakaz peine toujours, à trouver son équipe type, eu égard à certains éléments, qui ne sont pas encore au top de leur forme. C’était un match piège en somme, dans la mesure, où les sangs et or, se sont présentés sur le terrain, pour décrocher un bon résultat. Les rouges et blanc d’El Hamri semblaient perdus sur le terrain, n’arrivant même pas à trouver des solutions, face à la détermination des visiteurs, qui ont instauré leur jeu, en ne laissant aucune chance ou espace, aux hommes de Bouakaz. Il faut le dire, les actions offensives du MCO se feront rares face à des Nahdistes, qui avaient pris les choses en main durant la partie. Ils ont exercé un fort un pressing, et il ne leur manquait que la précision dans le dernier geste. Lors du dernier quart d’heure, le jeu gagna d’intensité avec un MCO désirant prendre possession des zones intermédiaires, pour lancer ses offensives. Certainement sermonnés par leur coach, les camarades de Bentiba ont montré un visage nettement plus séduisant en fin de match, en multipliant les assauts, pour tenter de trouver la faille, mais sans pour autant se montrer lucides devant les buts. Ce qui a d’ailleurs fait l’affaire des visiteurs, qui ont réussi à repartir avec le point du nul. De leur côté, les Hamraouas laissent filer deux précieux points à domicile, en ratant une belle opportunité de se mettre en confiance, avant leur prochain rendez-vous, en déplacement à Tadjenent, pour affronter le DRBT. S’agissant des réservistes d’El Hamri, ils n’ont pas fait mieux que leurs ainés, en concédant une défaite sur un score de 4 à 3, face à des jeunots Nahdistes plus entreprenants. On notera, que ce match a été rehaussé par la présence du Wali d’Oran, Mouloud Chérifi, qui était accompagné du président de l’APC d’Oran, Noureddine Boukhatem. Il a quitté le stade, à la fin de la première période.

Bouakaz :«On a manqué de lucidité face à un adversaire entreprenant»

L’entraineur Hamraoui, n’a pas caché sa déception en fin de partie : « On a raté la première période, pour laisser libre court à l’adversaire. Le rendement de mes joueurs était au dessous de la moyenne. Au retour des vestiaires, j’ai du opérer quelques réglages au point de vue tactique, pour amener l’équipe à réagir, mais le physique nous a joué un mauvais tour. Pas frais physiquement, certains éléments étaient éreintés, après tant d’efforts consentis, d’où leur manque de concentration, dans leurs actions offensives. Il faut le dire, on avait en face une équipe du NAHD, qui a su se défendre, jusqu’aux ultimes minutes de la partie ».

B.Sadek