<span style='text-decoration: underline;'>Ligue Une, Mise à jour (20ème journée) | MCO 0 - MCA 0</span>:<br><span style='color:red;'>El Hamri se contente du nul face au Doyen</span>

Tenus par l’obligation du résultat, les Hamraouas n’ont rien pu faire, vendredi passé, face au MCA, pourtant très amoindri. Les deux formations se sont présentées sur le terrain de Zabana, pour remporter le gain du match. Le MCO tenait à reprendre confiance, pour bien aborder la suite du parcours.

La partie a débuté tambour battant, mais les deux protagonistes ont vite versé dans la prudence, qui a pris le dessus, pour qu’on ose vraiment se lancer à l’assaut du camp adverse. Les Hamraouas bénéficieront de bonnes occasions de scorer, dont celles de Ferrahi (2’), de Nessakh, avec cette belle tête que Chaouchi, qui sauva d’une belle parade, (12’), ou encore celle de la 26’, que Bennai n’a pas su bien exploiter. Les visiteurs par contre, ont eu de bonnes opportunités franches. On citera celle de Zerdab, (18’), qui réussit à s’échapper, mais le défenseur Hamraoui, Nessakh lui subtilisera le ballon, avec l’aide de Nateche. L’autre occasion, (27’), dangereuse, s’est présentée à Aoued, qui s’est retrouvé bien placé dans l’axe, mais voit son ballon voler au dessus de la transversale. Le score reste de parité à la mi-temps. Au retour des vestiaires, le match s’emballa du côté du MCA. Aouedj réussit à s’infiltrer dans la surface et marque, mais l’arbitre refuse le but, pour position d’hors jeu. Les hommes de Belatoui se mettent en gardes. Par la suite, le jeu se concentra dans le milieu du terrain, avec quelques tentatives de part et d’autre, sans effet. On notera l’occasion du rentrant Aouad, (67’), du côté d’El Hamri, qui sert Bentiba, mais à côté. L’occasion la plus dangereuse est à l’actif de Zerdab, sur le point de penalty, qui tenta une reprise, (84’), mais son ballon fila au dessus de la transversale. Les Hamraouas aux ultimes minutes de la partie, se jettent tous dans la bataille, et à la suite d’une offensive, (89’), le ballon de Cherif Hichem est stoppé par une main, d’un défenseur du MCA, mais l’arbitre n’accorde pas de penalty aux Hamraouas, malgré les réclamations. Au temps additionnel, dans un dernier sursaut, les hommes de Mouassa opèrent un contre, bien mené par Zerdab, et le rentrant Djemaouni rate lamentablement devant Nateche, qui s’est interposé de fort belle manière et préserva sa cage vide. Le match s’est déroulé devant une bonne assistance, dont près de 3000 Chenaouas qui ont fait beaucoup de grabuge. Aussi, on notera la présence à ce match, du nouvel entraineur national Alcaraz, qui était accompagné par ses adjoints espagnols et de Medane. Avant le coup d’envoi de la partie, l’ancien attaquant d’El Hamri, Meçabih a été honoré, de même que Mouassa, par la direction du club MCO.

Mechri : « On doit se ressaisir face à la JSK »

L’adjoint entraineur du MCO, dans son impression d’après-match, n’a pas caché sa déception, mais tout de même, s’est montré satisfait, du bon rendement de l’équipe : « Je peux dire qu’aujourd’hui, nous avons gagné un point, et de l’autre, on a dilapidé 2 points. Cela se comprend, vu qu’on a été contraint à deux mois d’inactivité, en raison de la longue trêve. Aussi, il faut le dire, qu’on a joué face à une équipe, qui n’a pas chômé, avec des matchs dans les jambes. Si le penalty avait été accordé, c’aurait été une autre tournure. Ce qui nous satisfait, c’est la bonne réaction des joueurs, qui voulaient tant gagner. Maintenant, on va continuer à travailler avec sérieux, pour bien préparer la JSK ».

B.Sadek