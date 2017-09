<span style='text-decoration: underline;'>﻿MCO </span>:<br><span style='color:red;'>El Hamri se prépare pour le NAHD</span>

La défaite concédée face au PAC jeudi passé, a quelque peu secoué la troupe Hamraoui. En effet, Le coach Bououkaz, depuis la reprise des entrainements, n’a pas cessé de demander à ses joueurs, d’oublier cette défaite, et ne se focaliser que sur le prochain match, prévu samedi prochain face au Nasria.

Afin de relever le moral de sa troupe, il n’a pas uniquement énuméré les choses négatives, mais aussi des choses positives. Une fois le message passé, il a entamé la préparation du prochain match contre le NAHD. Une équipe à ne pas négliger, et surtout à prendre au sérieux. L’ensemble des joueurs, aura comme objectif principal, de ss racheter et de rendre la joie aux supporters. Bououkaz, quant à lui, est fortement appelé, à trouver une meilleure formule, et un onze idéal pour cette confrontation, qui sera à coup sur très disputée. Le staff technique a décidé, d’augmenter la charge de travail. Ainsi, les camarades de Souibaah sont soumis à du biquotidien, depuis la reprise, avec aussi des séances de musculation. La charge de travail sera allégée à partir d’aujourd’hui, jusqu’à l’ultime séance de vendredi, où il ne sera question, que de technico-tactique et de derniers réglages. Conscients de la mission qui les attend, les joueurs donnent l’impression d’êtres plus concentrés, sur leur sujet et savent très bien, qu’une victoire remettra tout en ordre. Côté effectif, le coach devra se passer des services du défenseur, Lakhdari, qui s’est blessé lors du match contre le PAC. Il devra observer un repos d’au moins une semaine. Pour ce faire, Bououkaz, devra récupérer Helaimia, qui revient de blessure, et faire décaler Allali, dans l’axe. Ce dernier qui avait trouvé des difficultés, sur le flanc droit à Bologhine, sera certainement à l’aise avec Sebbah. On songe au retour de Heriet au milieu. En attaque, Tiaiba retrouvera également sa place, pour donner un plus au secteur offensif. Ce sont là les autres changements, que compte effectuer le technicien, Hamraoui, samedi prochain. Par ailleurs, on nous apprend, que le soigneur de l’équipe, Benarmas Amar, aurait jeté l’éponge, après plusieurs années de services rendus, en raison de ses salaires impayés, et également pour les mauvaises conditions de travail. Reste à savoir maintenant, quelle sera la décision du président Belhadj, eu égard aux bons rapports, qu’entretient Benarmas, avec l’ensemble des joueurs.

B. Sadek