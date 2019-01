<span style='text-decoration: underline;'>Ligue une - 18 éme journée | MOB 0 -MCO 3</span>:<br><span style='color:red;'>El Hamri se rebiffe</span>

La formation d’El Hamri a réussi une bonne opération ce vendredi passé, en allant atomiser dans son fief, le MOB sur un score de 3 à 0 dans un match qui s’annonçait au départ difficile pour El Hamri.

Les hommes de l’entraineur Belatoui, il faut le dire, n’avaient en fait d’autres choix que de jouer le coup à fond. Ils ont foulé le terrain avec la ferme détermination de ne réaliser que le nul, mais au final, ils se sont surpassés et ont montré qu’ils avaient des capacités de faire mieux. Les Hamraoua étaient privés de leurs fans, en raison des relations tendues entre les galeries, d’où l’envie d’engranger les trois points pour les dédier à leurs fideles supporters. Il faut le dire aussi, que Belatoui a usé d’un grand travail psychologique après la défaite concédée face au CABBA, vu que l’équipe pouvait en cas de défaite, flirter avec la zone des reléguables. Dès l’entame de la partie, les Hamraoua ont pris les choses en mains, en se portant carrément à l’attaque. Leurs efforts ont été récompensés par une réalisation signée Nadji qui donnera l’avantage à son équipe. Ce but donnera des ailes aux coéquipiers de Heriet. Surpris, les locaux sont mis sous pression par leurs supporters très en colère.

Cette situation a été profitable aux rouge et blanc d’El Hamri pour doubler la mise par l’entremise de la nouvelle recrue hivernale Mohammedi. Et c’est avec une confortable avance que le MCO achève la première période. Au retour des vestiaires, les Oranais, plus prudents, se replient dans leur camp pour ne jouer que des contres rapides. La sortie de Nadji en première mi-temps a affaibli le secteur offensif d’El Hamri.

Les Hamraoua ont bien géré, par la suite, le reste de la partie, malgré le réveil des Mobistes qui ont tout fait pour revenir dans le match. Plus sereins et déterminés à ne rien lâcher, les oranais, suite à leurs coups de butoirs réussiront à pousser l’arrière garde des locaux à la faute et corsent l’addition suite à un but inscrit par le Mobiste, Ali Guechi, contre son camp aux ultimes minutes de la partie .C’est une belle et précieuse victoire pour le Mouloudia d’Oran. Belatoui avertit : « gare à l’euphorie et il ne faut surtout pas s’enflammer et garder les pieds sur terre pour travailler davantage en prévision de la suite du parcours, à commencer par la réception de la Saoura, le mardi 22 janvier. En fin de match, Belatoui n’a pas caché sa satisfaction : « On ne s’attendait pas à gagner avec ce gros score face à cette équipe du MOB, qui ne jurait que par la victoire. On a tablé sur le nul mais notre détermination a prévalu .Nos joueurs ont prouvé qu’ils ont des capacités et de la valeur. L’apport de Mohammedi et Aouadj a été important. Cette victoire va nous renforcer moralement pour la suite du parcours ». Par ailleurs, les espoirs, de leur côté, se sont inclinés face à leurs homologues du MOB sur un score de 2 à 0.

B.Sadek