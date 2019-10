<span style='text-decoration: underline;'>CABBA - MCO</span>:<br><span style='color:red;'>El Hamri sommé de réagir</span>

La formation d’El Hamri qui s’est inclinée, la précédente journée, face au Paradou AC, est appelée à effectuer un périlleux déplacement cet après-midi du côté de Bordj Bou Arreridj pour affronter le CABBA.

Certes, le moral des troupes est quelque peu sapé, mais il est impératif de se relever pour éviter de sombrer. Ce match reste compliqué dans la mesure, où ce rendez-vous risque d’enfoncer encore plus l’équipe, en cas de défaite, compte tenu du statut de l’adversaire qui demeure intraitable à domicile. Un bon résultat aura son impact psychologique pour oublier la défaite face au PAC. Bien entendu, la mission des Hamraoua va être difficile, mais il suffit d’y croire car rien n’est impossible en football. Sur le plan technique, il n’y a pas grand-chose à faire car tout va se passer dans la tête des joueurs. Si la troupe est bien concentrée croyant en ses moyens pour se battre, le reste suivra. Sur le plan tactique, il y a certainement des choses à revoir, car jouer contre le CABBA nécessite une stratégie judicieuse pour contrer cette équipe de Bordj. En tout cas, les camarades de Guertil n’ont d’autre choix que de réagir car il y va de l’avenir de l’équipe. Un autre échec de suite va faire entrer l’équipe dans une situation peu enviable et il sera difficile de remonter la pente. Pour ce faire, il n’y a qu’une seule alternative, éviter la défaite. Côté effectif, le staff technique devra récupérer Nadji de retour de blessure, de même que Masmoudi qui a purgé sa suspension. Par contre, Mekkaoui et Hamia ne seront pas du voyage en raison de leur suspension pour indiscipline, en plus de Heriet, Fourloul et Benhamou (Blessés), ainsi que Chouiter, de retour en baisse de forme de l’équipe nationale militaire. La troupe Hamraoui s’est déplacée le lundi par route à destination de Sétif. Une fois arrivés sur place, les oranais ont rallié l’hôtel El Hidab pour leur mise au vert dans de bonnes conditions. Le staff technique a programmé deux séances d’entrainements, l’une le lundi et l’autre hier pour préparer la rencontre contre le CABBA. Une bonne occasion pour Mecheri Bachir d’opérer les dernières retouches, avant le rendez-vous de cet après-midi. Par ailleurs, Cherif El Ouazzani n’est toujours pas autorisé à être sur le banc aujourd’hui face au CABBA, pour défaut de licence, car ne disposant pas de contrat de travail. Les responsables du club, n’ont pu lui obtenir une dérogation. Les actionnaires de la SSPA/MCO, nous apprend-t-on, qui sont à la source de cette situation sont pointés du doigt.