<span style='text-decoration: underline;'>MCO/Après son succès face au CABBA</span>:<br><span style='color:red;'>El Hamri souffle</span>

Malgré la difficulté de la mission, les Hamraoua ont réalisé une belle performance et usé d’une bonne stratégie pour contrer cette équipe de Bordj At Home.

Les camarades de Sebbah qui n’avaient d’autres choix que de réagir, ont en effet, disposé du CABBA, sur un score de 2 à 1 dans un match très disputé. Les Hamraoua en prenant le dessus sur l’Ahly sur ses terres, ont aussi enregistré leur premier succès hors des bases depuis l’entame de la compétition. Pourtant, les Bordjiens, ont pris les choses en mains dès le coup d’envoi de la partie en investissant le camp oranais pour se créer de nombreuses occasions de scorer. Le gardien Litim s’est interposé à toutes les tentatives adverses grâce à sa bonne assurance dans les bois. Sa vigilance a été trompée, suite à un coup un pied arrêté, bien botté par Droueche qui donnera l’avantage à son équipe, aux ultimes minutes de la première période. Après la pause, les Hommes de Chérif El Ouazzani, fouleront le terrain avec de bonnes intentions et se montrèrent agressifs. En assiégeant le camp de l’équipe locale, les camarades de Benamara enregistrent de bonnes occasions de scorer, dont la plus franche du rentrant Nadji. Face à une équipe de Bordj, qui a versé dans l’excès de précipitation, Les Hamraoua, plus organisés, prendront le match à leur compte en fin de partie. Leurs efforts seront récompensés par une réalisation signée Mellal sur coup franc, qui mettra les pendules à l’heure. Au temps additionnel et profitant d’un jeu désordonné des locaux, les Rouge et Blanc d’El Hamri, décidés à ne rien lâcher, se permettent le luxe de prendre l’avantage grâce à un but de Nadji à la suite d’une belle passe de Hamidi. Cette réalisation mettra les joueurs du CABBA à genoux. Le Mouloudia d’Oran réalise donc une belle performance en déplacement et ce, grâce au bon coaching de Chérif El Ouazzani qui a su révolutionner son équipe, en plus des bons changements opérés au cours de la seconde mi-temps. Le coach a aussi effectué pas moins de six changements au sein de sa composante par rapport au match face au PAC. Le coach n’a pas caché sa satisfaction: «C’est une victoire du cœur réalisée par l’ensemble des joueurs et du staff technique. La défaite contre le PAC, nous a fait mal. On a donc tout fait pour se racheter et rentrer à la maison avec le gain du match. Maintenant, on va tout faire rester dans la dynamique des bons résultats et enchainer par un autre succès, à la réception de Magra lors de la prochaine journée».

B.Sadek