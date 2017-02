<span style='text-decoration: underline;'>Ligue Une, 18ème journée : MCO 2-RCR 2 </span>:<br><span style='color:red;'>El Hamri tenu en échec par le Rapid de Relizane</span>

Après la défaite concédée en déplacement, lors de la précédente journée face l’OM, Les Hamraouas avaient promis de se ressaisir et de se racheter, à l’occasion, de la réception du RCR devant leur fans.

Mais contre toute attente, les camarades de Ferrahi, certainement trop confiants, se sont fait piéger, vu que c’était un match derby, malgré les mises en garde de Belatoui. Pourtant, les Hamraouas ont toujours en mémoire, le match de la saison passée, quand ils avaient été accrochés, par cette même équipe de Relizane à Zabana. Les rouges et blanc d’El Hamri, ont eu des difficultés, pour entrer dans le match, hormis quelques tentatives, contrairement à leurs vis-à-vis, qui ont bien pris le match en main. Trop naïfs, les coéquipiers de Nessakh vont le payer, en commettant deux erreurs défensives, qui leur seront fatales. Les oranais encaissèrent tout d’abord un premier but, par l’entremise de Benayad, qui s’est retrouvé seul face à Nateche. Ne s’arrêtant pas là, les visiteurs revigorés par leur première réalisation, trouvèrent le moyen de récidiver au temps additionnel, de la première période, par le remuant Guebli, devant des supporters Hamraouas ébahis. Au retour des vestiaires, certainement sermonnés par le coach et hués par leur public, les Hamraouas sorirent quelque peu de leur ornière, pour aller enfin taquiner l’arrière garde de Relizane. Et c’est au prix de grands efforts, qu’ils arrivèrent à réduire la marque, par un but marqué par Benayad contre son camp. Cette réalisation donna des ailes aux Hamraouas, pour investir le camp adverse. Et c’est au dernier quart d’heure, suite à un bon travail de Bennai et de Nessakh, que le rentrant Hichem Cherif, d’une belle tête, arriva à tromper la vigilance du portier relizanais, en remettant les pendules à l’heure. Hichem est désormais le meilleur buteur de l’équipe, avec ce sixième but. Les joueurs du MCO s’installeront par la suite, dans le camp de Relizane, pour accentuer leur pression, afin prendre l’avantage durant les ultimes minutes de la partie. Mais ce fut en vain, vu que les défenseurs de Relizane, useront de tous les subterfuges, pour gagner du temps. Le score de parité de 2 à 2 en restera là, jusqu’au coup de sifflet de l’arbitre. Les Oranais récoltèrent tout de même le point du nul, mais perdent deux points, et du coup leur position sur le podium. Les Hamraouas devront cravacher dur pour se rattraper, à commencer par leur périlleux déplacement du côté de Bel Abbes, la semaine prochaine, pour affronter l’USMBA, qui carbure fort ces derniers temps. Par ailleurs, les espoirs du MCO, contrairement à leurs aînés, se sont illustrés, pour battre leurs homologues de Relizane, sur un score de 2 à 1, et continuent à réaliser de bons résultats. Bilel et Nessane, étaient les buteurs durant cette partie.

Belatoui :« Les joueurs ont bien réagi en seconde période »

Même si son équipe a été accrochée à domicile, le coach Hamraoui ne s’est pas montré déçu, vu le caractère derby du match : « Certes, on a cafouillé durant la première période, avec un manque de concentration, et surtout le mauvais marquage, qui nous a joué des tours. Ce genre d’erreurs est inadmissible, surtout pour des joueurs aguerris et de l’élite. La seule chose que je retiens de ce derby, c’est la bonne réaction des joueurs, en seconde mi-temps, car ce n’est pas du tout aisé, pour revenir à la marque, dans ce genre de matchs. On a gagné un point, mais on est passé à côté d’une victoire. en tout cas, je félicite mes joueurs pour leur bon coup de rein, qui a fait douter l’adversaire. Maintenant, on doit s’atteler à se rattraper, à commencer par notre prochain rendez-vous face à l’USMBA, un autre derby à bien négocier. »

B.Sadek