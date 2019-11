<span style='text-decoration: underline;'>JSS 1 -MCO 1</span>:<br><span style='color:red;'>El Hamri tient bon</span>

En déplacement à Béchar, dans le cadre de la mise à jour de la 6ème journée du championnat de ligue Une, les Hamraoua ont tenu en échec la formation de la JSS sur ses terres et rentrent à la maison avec un précieux point du nul dans la besace.

En effet, les Rouge et Blanc d’El Hamri, ont réussi à réaliser un bon résultat face à un adversaire, pourtant difficile à manier à domicile devant son public. Amoindri par l’absence de plusieurs de ses joueurs et après la sortie en début de rencontre du gardien Litim pour blessure, le Mouloudia d’Oran a fortement résisté depuis le coup d’envoi de la partie, face aux assauts des locaux, qui ont entamé le match en trombe. Après avoir raté trois occasions franches, les sudistes ont été surpris, à moins d’une demi-heure de jeu, par une réalisation signée Fourloul qui donnera l’avantage à son équipe d’une belle tête, suite à une balle arrêtée. Menés au score, les locaux prennent de suite les choses en mains. Ils bouclent toutes les issues et se lancent à l’assaut du camp Hamraoui. Ils réussiront à renverser la situation grâce à un but inscrit avant la pause, suite à une erreur défensive. Au retour des vestiaires, l’équipe adverse, poussée par ses supporters, jettera toutes ses forces en attaque. Sentant le danger, les hommes de Mecheri Bachir décident alors de se catonner en défense, pour contenir les assauts de la Saoura et n’ont opéré que quelques contres sans effet. Le staff technique incorpore Hamidi à la place de Mellal, contraint de céder sa place pour blessure et fait remplacer Benhamou par Guertil. Des changements pour renforcer le milieu du terrain. Les oranais ont fait preuve de beaucoup de volonté pour annihiler toutes les tentatives des sudistes, qui en voulaient tant. Les Hamraoua ont même failli prendre l’avantage suite à un bon centre d’Ezzemani à Nadji qui ratera le cadre de la tête. Les hommes de Mecheri Bachir résisteront fortement aux assauts des locaux pour préserver le nul précieux et ce, jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre. En fin de partie, le coach Mecheri Bachir, s’est montré satisfait du résultat : « Le nul réalisé face à une bonne équipe de la Saoura est somme toute équitable au regard de la physionomie du match. Nos joueurs ont su comment contenir l’équipe adverse et réussi à prendre l’avantage en première période. Dommage on n’a pas pu préserver cet avantage. En seconde mi-temps, notre équipe a pu contenir tous les assauts de la Saoura et su gérer la fin du match. Ce bon résultat va nous pousser à aller de l’avant et à bien se comporter lors de notre prochain rendez-vous en déplacement face au NAHD.

B.Sadek