<span style='text-decoration: underline;'>Coupe de la CAF | USMBA – LISCR FC (Libéria)</span>:<br><span style='color:red;'>El-Khadra… 26 ans après !</span>

C’est durant cet après-midi de mardi, que le club phare de la Mekerra renouera avec la compétition africaine, après sa timide participation en 1992, où les coéquipiers de Zouba ont connu l’élimination dés le premier tour, face au représentant de la Côte-D’ivoire à l’époque, l’Africa Sport, (1-1 et 5-1).

Aujourd’hui, les camarades du meneur, Tabti vont s’opposer au représentant du Libéria, le club de LISCR. Une équipe fondée en 1995, et qui a fait un périple de 24 heures de vol pour arriver en Algérie. Du Libéria vers la Côte-D’ivoire, puis la Tunisie. L’équipe est enfin arrivée à destination avant-hier, et pris ses bases à l’hôtel Béni Tala de Sidi Bel-Abbes, en fin d’après-midi de dimanche passé. Hierlundi, le club drivé par Tapha Manneh devait effectuer une séance d’entrainement, au stade du 24 Février 1956, à l’heure du match d’aujourd’hui, soit à 15h30. Les camarades du gardien, Ashley Williams qui sont détenteurs de la coupe du Libéria, se sont donnés le surnom de Shipping Boys, et veulent jouer leur chance dans cette compétition africaine, surtout pour leur premier voyage en Algérie. Quant aux gars de la Mekerra, ils comptent sur l’expérience de leur entraineur, Youcef Bouzidi et ses deux expériences en coupe africaine, avec l’Entente de Sétif, Lagraâ Mohamed et Sofiane Khedaïria.

B. Didène