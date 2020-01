<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés Ni reprise, ni préparation, ni dirigeants et sit-in de fans</span>:<br><span style='color:red;'>El Khadra à la croisée des chemins</span>

C’était prévisible, cette situation chaotique du club phare de la Mekerra car, diriger avec des mensonges mène au chao un jour ou l’autre.

Création d’une académie de football, des joueurs rémunérés, et jeudi dernier, l’annonce burlesque d’une reprise dans la difficulté. En vérité, il n’y avait pas du tout une reprise en l’absence de plusieurs joueurs, mais toute l’équipe laissant le staff technique seul sur le terrain du stade du 24 février 1956 de SBA. Les joueurs ont décidé d’entamer une grève illimitée depuis le dernier match retard perdu contre le PAC. L’entraineur Yaiche s’explique : « J’ai donné quartier libre à mes joueurs pour un repos de trois joueurs après le match de Paradou (ndlr, disputé mercredi 8 janvier passé). Mais il n’y a pas eu de reprise car mes joueurs ont décidé d’acclamer leurs dus». Il s’agit donc, de plus de quatre mois de mensualités et deux primes de victoires non réglées, celles de la JSS et l’USMA). Yaïche et son adjoint Ezzine Zouaoui iront plus loin en tirant la sonnette d’alarme : « Il faut savoir que pendant cette période de trève hivernale, et techniquement parlant, un jour sans s’entrainer demandera au joueur l’équivalent d’une semaine de préparation physique».

A savoir que l’Union de la Mekerra s’est vu perdre une marche au classement général et n’est plus au podium mais en quatrième position, suite à la victoire de l’USMA face à la JSK en match retard d’avant-hier. Le prochain rendez-vous de l’USM Bel Abbés est fixé pour le premier du mois de février prochain pour le derby de l’Ouest en accueillant le MCO, puis, une semaine après, soit le samedi 08 février, le match des huitièmes de finale de la coupe d’Algérie. Donc, il reste seulement deux semaines pour préparer ces deux grands matchs alors que l’équipe est à la croisée des chemins. Où sont donc les dirigeants, à l’image du DG Kaddour Benayad et de ses proches ? Pendant ce temps, les supporters d’El Khadra s’organisent pour un sit-in à la place Carnot, aujourd’hui, afin de réclamer le départ des dirigeants et aussi dans le but de sauver ce qui peut-être sauvé après l’excellent parcours en championnat des coéquipiers du capitaine Abdennour Ihab Belhocini.

B.Didéne