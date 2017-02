<span style='text-decoration: underline;'>USM bel Abbés | Avant son derby du MCO</span>:<br><span style='color:red;'>El Khadra fête ses 84 ans d’existence</span>

C’était avant-hier, le mardi, 07 du mois de février en cours, que le club phare de la Mekerra féta son 84ème anniversaire. Un club qui fut donc officiellement créé en 1933 par une pléiade d’indigènes durant la période coloniale afin de donner un nom sportif à la ville de Bel Abbés.

De gros noms ont endossé le maillot vert et rouge de l’USM Bel Abbés tels l’internationale perle noire marocaine Larbi Ben Barek, l’international tunisien Hamadi Hénia, ou encore ceux de cru qui nous ont quittés pour ne citer que les portiers Dey Mokhtar et Fellah Djillali, le milieu offensif porteur du mythique numéro huit Bekkar Cheikh, le baroudeur Bengamra Tayeb, l’infatioguable Bessahraoui Ahmed qui nous a quittés il y a un peu plus d’un an. Le club a aussi enfanté de grands talents dont la liste demeure ullimittée pour ne citer le talentueux Amar Ahmed, Bouhadjar Noureddine, Khelladi Kaddour, Bahous Ahmed, Soudani Cheikh, Mehdad Dris, Adda Brahim, et les internationaux Abdi Djillali, Tlemçani Abdelkader, et Drid Nassreddine. Concernant le présent, et depuis l’installation du nouveau patron de la SSPA/USMBA, Abdelghani El Hennani, l’équipe formée des Balegh, Tabti et consorts, ne cesse d’étonner plus d’un puisqu’elle continue sur une série de trois victoires sur les trois premiers matchs de la phase Retour. Avec une troisième place au podium du gotha de notre football, l’USMBA est en phase de créer la surprise tel un outsider jouant les troubles fêtes aux ténors de notre Ligue Une. Cet après-midi, El Khadra va accueillir son voisin du MCO pour un derby palpitant. Au match Aller, les Hamraouas se sont imposés par un petit but sur une gaffe de débutants de l’ex gardien Benbout. Aujourd’hui, les données ont changé avec l’arrivée au mercato hivernal d’un portier sûr de lui même. C’est de lui qu’il s’agit, Nadjib Ghoul, qui a prit la place de titulaire à Toual. Seul soucis, le fair play qui doit être de mise car en fait, il s’agit uniquement d’un match de foot sous le signe de la fête qu’il ne faut surtout pas, la gâcher. B. Didéne