<span style='text-decoration: underline;'>Musée d’art moderne d’Oran (MAMO)</span>:<br><span style='color:red;'>El Meraksi Hafida présente ses œuvres</span>

La célébration de l’an Amazigh dont les festivités ont commencé ce mardi au musée d’art moderne, situé au anciennes galeries algériennes de la Rue Larbi Ben M’Hidi, ont rassemblé des dizaines d’exposants venus de tous les coins du pays et ainsi nous avons découvert une jeune artiste-peintre, tranquille et timide dans son stand où sont exposées plusieurs de ses œuvres.

Il s’agit de la jeune El Meraksi Hafida ancienne élève de l’école des Beaux arts d’Oran. Cette artiste qui semble se partager entre plusieurs styles de peinture et d’arts plastiques et de décoration, Hafida a participé à plusieurs expositions. C’est à partir de l’âge de treize ans qu’elle a pris goût au dessin et à la peinture en particulier et depuis 2013, elle s’adonne à sa passion. La peinture et les arts plastiques Hafida optimiste à son avenir, semble être satisfaite de cette passion qui lui font découvrir des rencontres avec d’autres artistes.

Hafida est jeune et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ce domaine qui la passionne.