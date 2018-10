<span style='text-decoration: underline;'>USMBA 0 - CABBA 0</span>:<br><span style='color:red;'>El Moez décrié et Chérif el ouazzani réclamé</span>

Après la bouffée d’oxygène suite au nul ramené chez le NAHD, c’est le retour à la case de départ, pour le club phare de la Mekerra, vu le nul concédé avant-hier à domicile.

Pourtant, les protégés de l’entraineur espagnol, José Maria ont dominé leurs sujets, et ont raté beaucoup d’occasions de buts, sauvés comme d’habitude par le portier Nadjib Ghouln et son latéral gauche Nabil Lamara.

A part l’occasion de Metref à la neuvième minuten qui alerta Chaouchi, on a vu une bonne équipe d’El Ahly qui maitrisa le jeun surtout avec un milieu de terrain belabébsien fatigué, et à défaut de son meneur Tabti, blessé en dernière minute.

Metref récidiva à la 34’ d’un tir croisé, et le gardien Chaouchi dégage le danger des gans. 37e minute, Derouache du côté du CABBA place Chaouti, qui devance Ghoul, mais il fallait compter encore une fois, sur le sauvetage de Lamara.

La dernière action de cette première mi-temps est signée Chaouti, et Ghoul sauva les siens. Cinq minutes après la pause, Mellal plaça un coup franc direct des trente mètres, et parade de Ghoul. Trois minutes après, le rentrant Belahouel tenta un lob, mais l’ex portier de l’EN Chaouchi était présent. 63e minute, Mellal tire un second coup franc des trente-cinq mètres et parade de Ghoul. Ce dernier fut sollicité à deux reprises, d’abord face au tir canon de Mellal (72’) et Zerara, douze minutes du sifflet final. Un nul qui n’arrange guère les affaires de l’entraineur suisso-tunisien, Moez Bouakkaz, conspué durant la rencontre. Et déjà des voix qui s’élèvent, dans le camp des supporters, pour réclamer le retour de Chérif El Ouazzani Si Tahar, qui annonça sa démission du CRB.

B.Didéne