<span style='text-decoration: underline;'>Bousfer </span>:<br><span style='color:red;'>El Qaria, fief des constructions illicites</span>

Tirant tristement son appellation d’El Qaria, de «village agricole», autrefois née de l’époque de la révolution agraire, aujourd’hui baptisée Haï Fellaoucen, cette localité relevant de la circonscription territoriale de la commune de Bousfer, est devenue un no man’s land où cohabitent vices et délinquance, pauvreté et marginalisation, est devenue, par la force des choses, le fief des constructions illicites.

Les statistiques sur leur nombre, sont floues. Chaque jour, de nouvelles masures sont érigées dans l’anonymat le plus total donnant ainsi naissance au bidonville surnommé « Oued namousse », en raison de la prolifération des moustiques. La position géographique de cette localité, retirée du regard, incite en effet l’emprise du phénomène, qui d’année en année, a pris des proportions démesurées. La population hétéroclite qui s’y est greffée, issue généralement de l’exode rural, mais aussi des localités périphériques d’Oran et d’Aïn El Türck, y a trouvé le refuge idéal pour s’octroyer un toit, à la limite de la décence. Les conditions de vie, y sont dramatiques, même si les centaines de familles qui occupent ces habitations illicites, ont eu recours au système « D » pour s’alimenter en électricité.

L’état des routes, l’absence de réseaux de raccordement d’assainissement dans la partie formant le lotissement illicite, la proximité avec les décharges sauvages, sont autant de facteurs qui font vivre ces familles dans la marginalisation.

L’espoir du relogement étant devenu hypothétique, et s’éloignant de plus en plus pour la majorité d’entre elles, leur ultime recours, avouent-elles, était de tenter, avec les moyens du bord de s’agripper à leurs maisonnettes de fortunes, et d’y apporter un confort relatif. Beaucoup de pères et de mères de familles qui ont construit illégalement leurs toits, confient que leurs enfants se refusent de prononcer jusqu’au mot d’El Qaria, devant leurs camarades de classes, sous peine d’être taxés de marginaux ou de pauvres.

« Car en plus des frustrations sociales, nous ressentons la frustration psychologique, comme si nous étions des citoyens de seconde zone », diront certains d’entre eux. Du coté des pouvoirs locaux, ce problème nécessite un véritable plan « Marshall », pour « débidonvilliser » ce lotissement qui s’est greffé dans la partie Est de la localité.

Les 500 logements sociaux en phase d’achèvement destinés aux demandeurs de logements, représentent une goutte d’eau dans la mer pour endiguer le phénomène et satisfaire toutes les demandes.