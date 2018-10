<span style='text-decoration: underline;'>AGRICULTURE </span>:<br><span style='color:red;'>Elargir la surface de plantation de pois chiche à 1000 hectares pour la prochaine saison</span>

Les services de la Chambre de l’Agriculture de la wilaya d’Oran ont atteint leurs objectifs en matière de production de pois chiche durant cette saison.

Plus de 600 hectares ont été plantés au niveau des terres agricoles telles qu’à Boufatis, Oued Tlealet et Tafraoui et la production a atteint plus de 3500 quintaux .Pour la prochaine saison, les services suscités prévoient d’élargir la surface de semence pour arriver à atteindre quelque 1000 hectares .

Dans le même cadre, ils ont signalé que dans quelque années, il sera possible de se passer de l’importation de ce produit.

Avec la modernisation des techniques de travail de la terre et la mécanisation des étapes concernant la semence et la récolte, la production locale sera largement suffisante .Pour la prochaine récolte, les grains de semence sont disponibles. En parallèle, il est prévu de lancer la plantation de lentilles et les dits services lancent un appel aux fellahs pour se rapprocher de leur services afin de mettre au point la préparation du nouveau programme de plantation de lentille .

A cet effet, les services de la dite chambre en coordination avec ceux de la Direction de l’Agriculture prévoient cette année, de démarrer un nouveau projet concernant la plantation de quelque 50 hectares de lentilles.

Bekhaouda Samira