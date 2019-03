<span style='text-decoration: underline;'>NAPEC 2019 Schneider</span>:<br><span style='color:red;'>Electric présente ses solutions digitales innovantes</span>

Schneider Electric (SE) Algérie, le leader de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes, a présenté hier à Oran ses solutions digitales innovantes au NAPEC 2019. Il s’agit des solutions “EcoStruxure” permettent de sécuriser l’énergie et d’optimiser son coût pour le secteur Pétrole & Gaz.

«Chez Schneider Electric Algérie, nous œuvrons à apporter notre contribution au développement du secteur de l’énergie en Algérie à travers nos solutions digitales et innovantes», a déclaré le Directeur Général de Schneider Electric Algérie Edgard Bou-Chahine, en marge de sa participation au North African Petroleum and Exhibition & Conference (NAPEC) 2019, qui se tient au Centre des Conventions d’Oran du 10 au 13 mars 2019.

Sur un autre volet, nous nous sommes fortement engagés dans la formation aux métiers de l’électricité, des automatismes industriels et des énergies renouvelables pour créer une génération d’ingénieurs et de techniciens qualifiés, souligne-t-il. Ainsi, Schneider Electric a mis en avant sa solution digitale innovante, appelée “EcoStruxure”, pour créer de la valeur pour ses clients en termes de sécurité, fiabilité, efficacité opérationnelle, durabilité et connectivité. Du forage à l’entreprise, cette solution améliore l’utilisation des ressources, l’efficacité, la sécurité, la fiabilité et la traçabilité des opérations pour les industriels. La solution “EcoStruxure” rend l’énergie plus sécurisée et plus optimisée.

A titre d’exemple, les dépenses d’investissements pour les projets offshores (exploration en mer) sont réduites de 5% et les dépenses d’exploitation de 6%, ce qui représente une économie importante. Aussi, pour les projets de raffinement et de l’industrie pétrochimique, Schneider Electric est le chef de file mondiale en matière de sécurité des processus, et propose des solutions de simulation et de contrôle intégrées qui réduisent les coûts d’exploitation et augmentent de 5% la disponibilité des systèmes.

2000 personnes formées annuellement

Sur le plan de la formation aux métiers de l’énergie, le Groupe contribue au développement de la profitabilité du secteur Pétrole & Gaz entre autres. Un centre de formation d’excellence en partenariat avec les Ministères de la Formation et de l’Enseignement professionnels algérien et le Ministère français de l’Education nationale pour la création d’un Centre d’excellence à Rouiba, a été inauguré en 2015. La formation dispensée vise des niveaux de qualification avancés et répondant aux exigences et normes internationales et nationales.

Plus de 2000 personnes sont formées par an. Le Groupe s’est également doté d’un Institut de formation dans son usine sise à Sidi Rached. Des formations sont dispensées aux ingénieurs des plus grands industriels tels que Sonelgaz et Sonatrach. Des formations qualifiantes sont également proposées aux collaborateurs de Schneider Electric pour augmenter leur niveau de compétences. À souligner que «EcoStruxure» une solution sécurisée et optimisée, adaptée au secteur Oil & Gas est une solution innovante à tous les niveaux, allant de produits connectés au contrôle à la périphérie, comprenant des applications, outils d’analyse et services, dans 6 domaines d’expertise (électricité, informatique, bâtiment, machines, usines et réseau).

Noreddine Oumessaoud