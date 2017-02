<span style='text-decoration: underline;'>Rapport parlementaire français sur l’Algérie</span>:<br><span style='color:red;'>Elisabeth Guigou à Alger pour recoller les morceaux</span>

Des sources parlementaires algériennes, soulignent que le rapport de Glavany a été abordé par le président de l’APN qui a mis en évidence «les incohérences» plus qu’évidentes d’un rapport, dont la fonction est de faire mal, plus que d’informer sur la situation des pays du Maghreb dont l’Algérie. Mais cette remontrance est restée «en off».

La présidente de la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée française, Elisabeth Guigou, était hier, en visite de travail à Alger. Elle a eu des entretiens avec les présidents de l’APN et du Conseil de la Nation. Ecartant les nombreux points de contentieux entre les deux pays, la parlementaire française a préféré évoquer les aspects positifs qui lient son pays à l’Algérie. Parmi les dossiers que Mme Guigou peut aborder sans se «brûler les doigts» et qui du domaine de sa compétence, tient à la nature des relations entre les deux parlements, algérien et français. Sur le sujet, la présidente de la commission des affaires étrangères à l’Assemblée nationale française est catégorique. «La coopération parlementaire entre l’Algérie et la France est excellente et reflète les bonnes relations qu’entretiennent les deux pays», a déclaré à la presse Mme Guigou après un tête-à-tête avec le président de l’APN, Mohamed Larbi Ould Khelifa. Usant, il faut bien le souligner de langue de bois, sur ce registre, Mme Guigou n’a pas évoqué le fameux rapport présenté devant la commission qu’elle préside et qui est truffé de «commentaires désobligeants» à l’endroit des trois pays du Margheb, l’Algérie, la Tunisie et le Maroc. A ce propos, des sources parlementaires algériennes, soulignent que le sujet a été abordé par le président de l’APN qui a mis en évidence «les incohérences» plus qu’évidentes d’un rapport dont la fonction est de faire mal, plus que d’informer sur la situation des pays du Maghreb, dont l’Algérie. Mais cette remontrance est restée «en off» et l’invitée de Ould Khelifa a plutôt tardé sur «l’excellence» des relations parlementaires qui viennent donner du sens aux «fréquentes» rencontres entre les présidents des deux Assemblées nationales.

Preuve que la question est restée en travers des relations entre les deux pays, c’est cette lettre envoyée par l’un des députés, Gean Glavany au président de la commission des Affaires étrangères de l’APN. Il y est dit: «Je tenais à vous exprimer à quel point je regrette que la présentation que j’ai faite devant la commission des Affaires étrangères de mon rapport d’information sur la coopération avec les pays du Maghreb, ait soulevé autant d’émotions en Algérie».

Cela étant, à en croire Mme Guigou, il a été question avec Ould Khelifa de coopération bilatérale. Il va de soi, que les deux personnalités politiques ont aussi parlé des «grands sujets internationaux», donnant l’occasion à l’élue française de mettre en évidence le rôle central de l’Algérie dans l’instauration de la paix dans la région. Elle a cité dans ce sens, l’Accord de paix et de réconciliation nationale au Mali et les efforts de l’Algérie pour la paix en Libye.

Par ailleurs, lors de l’entretien qu’elle a eu avec le président du Conseil de la Nation, Elisabeth Guigou a passé en revue «les relations bilatérales à tous les niveaux et qui connaissent une excellente dynamique depuis la signature de la convention de coopération stratégique entre les deux pays, ainsi que les moyens de préserver cette dynamique», relève un communiqué du Conseil de la Nation.

L’occasion était pour le président de la Chambre haute du parlement, de souligner «l’importance de la coopération parlementaire dans le renforcement des relations bilatérales et l’instauration de la confiance entre les deux pays», indiquant que «le dialogue basé sur le respect mutuel et une vision objective de la situation dans nos deux pays, permettent aux deux parties d’avancer vers une coopération fructueuse».