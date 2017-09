<span style='text-decoration: underline;'>TISSEMSILT - Conférence de presse de la directrice de l’Education </span>:<br><span style='color:red;'>Elle a abordé succinctement la rentrée scolaire 2017-2018</span>

Mme Settouti Imane, directrice de l’Education de la wilaya de Tissemsilt, a animé ce mardi dernier, une conférence de presse au niveau du siège de la direction de l’Education.

Elle a tout d’abord remercié les gens de la presse écrite et radiophonique, d’avoir accepté l’invitation tout en mettant en exergue le rôle important de la presse dans le secteur de l’Education notamment par des écrits soit positifs ou négatifs, car, selon elle, la presse nous permet d’être informés sur toute la situation éducative et de la suivre pour trouver des solutions en temps opportun et ce, dans un intérêt général, avant de donner un aperçu sur la situation actuelle et général de son secteur. Elle a abordé succinctement la rentrée scolaire 2017-2018. Mme Settouti Imane, a révélé que 78 252 élèves tous paliers confondus, ont rejoint les 312 établissements scolaires de la wilaya. La répartition par paliers, il fait apparaître une augmentation du nombre d’élèves de 8 729 de plus que l’année dernière.

La wilaya de Tissemsilt qui a entamé les grands projets lancés dans le cadre des programmes de réalisation dans le secteur de l’Education Nationale grâce à une bonne volonté, pour que tout aille pour le mieux et de la bonne gouvernance. Par ailleurs, que la directrice de l’Education de la wilaya de Tissemsilt est animée de bonne volonté et de son expérience, qui maîtrise bien son domaine, lui ont permis de prendre connaissance des situations qui prévalent sur le secteur de l’Education. Depuis sa désignation à la tête du secteur de l’Education au niveau de la wilaya de Tissemsilt, adopte une stratégie sur les réflexions et l’évaluation des besoins du terrain, l’analyse et les besoins réels du secteur pour s’attaquer à une vraie dynamique de mise à niveau du secteur de l’Education. Pris sérieusement en main à la faveur des programmes, Tissemsilt et ses communes ainsi que ses douars, vit cette année au rythme d’une mutation de développement dans le domaine de l’Education qui a donné et qui continue à donner ses preuves et ses fruits sur le terrain. La wilaya de Tissemsilt, commence à retrouver sa place d’antan dans le secteur de l’Education, donne ainsi à la région son étiquette de passage obligé dans l’espace éducatif, social, culturel et historique. Pas moins de 78 252 élèves des différents paliers scolaires, ont rejoint les bancs de l’école, a indiqué hier, Mme Settouti Imane, lors d’un point de presse. Elle a souligné que «42 705 élèves sont inscrits dans les classes primaires, contre 30 025 en 2016/2017, 24 539 en moyen contre 23 377 en 2016/2017 et 11 008 en secondaire contre 11 121 en 2016/2017». La même responsable a assuré que “le taux d’occupation des classes est de 25 enfants en moyenne pour le cycle primaire, 32 élèves pour le cycle du moyen et la moyenne d’occupation par classe au lycée, cette année, est de 23 élèves.

Des nouvelles infrastructures destinées à tous les cycles, ont été multipliées dans la wilaya de Tissemsilt, offrant aux élèves la possibilité d’accès à l’éducation dans leurs communes d’origines. Les statistiques démontrent que pendant ces dernières années, le nombre d’établissements réalisés pour tous les cycles, dépassent largement celui existant depuis une quarantaine d’années avec une prise en charge effective de l’enseignement pré scolaire. L’éducation nationale au cours de l’année 2017/2018 a démontré la volonté des autorités de la wilaya ainsi que la directrice de l”Education de consacrer à ce secteur toute l’attention voulue et l’objectif principal est de donner aux élèves et aux enseignants la possibilité d’évoluer dans un environnement adéquat. La wilaya de Tissemsilt a réceptionné au cours de cette année 2017, d’un CEM à Khémisti, d’un lycée à Bordj Emir Abdelkader, quatre cantines dont deux à Khémisti, une à Lazharia et une autre à Laâyoune. Il est prévu la réception avant la fin de l’année en cours, de trois groupes scolaires au chef-lieu de wilaya, d’un internat au CEM de Ammari et 15 classes d’extension et viendront renforcer les infrastructures existantes, allégeant aussi les effectifs et le taux d’occupation des classes. La wilaya de Tissemsilt a débloqué une enveloppe financière de 12,3 milliards de centimes pour cette rentrée scolaire 2017/2018 pour le versement de la prime de 3.000 dinars au profit de 41.000 parents d’élèves nécessiteux au niveau des 22 communes que compte la wilaya apprend-on. L’opération de distribution de cette prime a été lancée quelques jours avant la rentrée scolaire dans le but d’apporter une aide aux parents nécessiteux afin de subvenir aux besoins de leurs enfants scolarisés, indique-t-on. Cette liste d’élèves bénéficiaires des 3000 DA a été établie bien sûr, selon un certain nombre de critères, notamment les élèves dont les parents comptent parmi les victimes du terrorisme, ceux qui sont orphelins et ceux dont le revenu des parents est assez modeste, situé en dessous du salaire minimum garanti (SNMG). Alors que 41 000 élèves nécessiteux ainsi que les élèves de la première année élémentaire, les enfants du secteur de l’Education recevront les livres gratuitement ainsi que les enfants scolarisés des autres paliers, mais issus de familles défavorisées. Soulignons, que toutes les dispositions matérielles et organisationnelles ont été prises par la wilaya, en vue de garantir toutes les conditions de succès de cette opération de solidarité. Côté restauration, la direction de l’Education réserve déjà aux élèves nécessiteux des repas chauds à travers les 184 cantines scolaires, plus de 34 600 élèves scolarisés, ont été recensés dans la wilaya de Tissemsilt pour bénéficier de repas chauds servis gratuitement au niveau des 136 cantines scolaires ouvertes et de relever que le coût du repas en demi-pension dans les cantines scolaires est passé de 35 DA à 45 DA. Signalons, que les calories sont assurées à nos enfants, étant donné que les cantines scolaires jouent un rôle très important sur le plan éducatif. D’autre part, toutes les dispositions matérielles et organisationnelles ont été prises par la wilaya en vue de garantir toutes les conditions de succès de cette opération. Par ailleurs, les listes des élèves concernés par l’aide sociale à la scolarité, sont d’ores et déjà arrêtées. Le secteur de l’Éducation, au cours de ces dernières années, a démontré la volonté des autorités de consacrer à ce secteur toute l’attention voulue et l’objectif principal est de donner aux élèves et aux personnels éducatifs, la possibilité d’évoluer dans un environnement adéquat marqué par des établissements nouveaux, l’élimination des surcharges des classes et les meilleures conditions de travail des enseignants et des élèves scolarisés. Par ailleurs, la wilaya est dotée de 141 bus pour assurer le transport scolaire dans les différentes communes de la wilaya. On signale que 8 120 élèves des familles démunies ont bénéficié de trousseaux scolaires pour les 22 communes. Au volet du manuel scolaire, Mme Settouti Imane, a précisé que tous les livres sont disponibles au niveau de tous les établissements scolaires à l’exception de ceux qui n’ont pas été encore livrés par le centre national d’imprimerie du manuel scolaire. La première responsable du secteur de l’Education a indiqué qu’une demande pour la levée du gel sur certains programmes urgents a été présentée par le chef de l’exécutif de la wilaya aux autorités compétentes. Au chapitre des infrastructures scolaires, la wilaya de Tissemsilt compte désormais 312 établissements scolaires dont 217 pour le primaire, 66 pour le moyen et 29 pour le secondaire.

Mohamed Achraf