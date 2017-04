<span style='text-decoration: underline;'>Les mis en cause jugés en première instance comparaissent devant la cour d’appel</span>:<br><span style='color:red;'>Elle rencontre un jeune sur facebook et se retrouve dans la prostitution</span>

Les mis en cause jugés en première instance comparaissent devant la cour d’appel : Elle rencontre un jeune sur facebook et se retrouve dans la prostitution

Déjà jugé par le tribunal d’Oran et condamné aux peines de 1 2 et 3 ans de prison ferme sept mis en cause, dont trois femmes ont comparut cette fin de semaine devant la cour d’appel d’Oran.

Ces mis en cause devait répondre d’incitation de mineur de moins de 16 as à la débauche et création de lieu de débauche. les faits débuteront au mois de décembre 2016, suite aux dépôt d’une plainte par la mère de la jeune fille faisant état de la disparition de cette dernière. elle expliquera que suite à la disparition de la jeune fille la maman avait trouvé une lettre laissé par cette dernière expliquant son départ vers la capitale. L’enquête est alors ouverte et après que toutes les pistes soient épuisé, les éléments sécuritaires décideront d’analyser le compte face book de la jeune fille. Une opération qui leur permettra de localiser où cette jeune fille se trouvait et comment elle a été détourné de chez afin qu’elle soit utilisé dans la prostitution. Elle quittera alors Oran pour la capitale où elle rencontrera son petit ami connu sur face book elle passera avec lui 4 jours, puis reviendra sur Oran, où elle retrouvera la première personne l’ayant reçut après sa fugue, il s’agit de la principale accusé dans cette affaire, une coiffeuse qui accompagnant cette jeune fille l’offrant à des hommes et encaissant l’argent qu’on lui donnait. elle a ainsi été utilisé par ce réseau, elle expliquera lors de son arrestation qu’elle a même était emmené vers un appartement de luxe se trouvant à el Bahia center.

F.Abdelkrim