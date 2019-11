<span style='text-decoration: underline;'>Campagne Labours semailles 2019-2020 </span>:<br><span style='color:red;'>Emblavement de plus de 190.000 hectares à Sidi Bel-Abbès</span>

Le chef de l’exécutif de la wilaya de Sidi Bel-Abbès Abdelhafid Ahmed Sassi, a donné avant-hier, le coup d’envoi de la campagne labours-semences pour la saison 2019/2020.

Cette cérémonie a eu lieu dans la ferme Hargmadji Morad de la commune de Belarbi en présence des responsables locaux de la Direction de l’agriculture. Au même titre, la campagne labours semailles a débuté le mois d’octobre dernier. Une caravane de suivi et de sensibilisation des semences a lancé son programme et poursuivra ses visites au niveau des localités de Tessala, Sidi Dahou et Téghalimet. Concernant la campagne labours semailles 2019-2020, on mise sur une superficie de 190.358 hectares de céréales qui seront emblavés répartis entre les 56.000 hectares de blé dur, 38.000 H de blé tendre, plus de 92.000 H d’orge et plus de 5.000 hectares d’avoine. Ces chiffres sont en hausse comparés à ceux de la précédente campagne 2018-2019 qui a vu l’emblavement d’un total de 182.532 hectares de céréales. En matière d’engrais, les services agricoles disposent d’un stock estimé à 17.867 quintaux alors que 8.032 quintaux sont déjà livrés aux exploitations agricoles concernées par la campagne labours semailles.

M.Bekkar