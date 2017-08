Les prix de larges consommations ont repris leur envol, enregistrant des hausses assez remarquées ces derniers jours. Les citoyens ont vu ainsi leurs paniers se remplir difficilement, alors que depuis des mois, y compris pendant la très délicate période du mois de Ramadhan, les prix ont connu une stabilité rarement vue dans notre pays.

Certains spécialistes ont expliqué cette soudaine hausse par la saison basse des récoltes et ainsi le retour progressif vers des prix plus chers que ceux auxquels nous nous sommes habitués ces derniers mois. Mais encore une fois, il est attendu que l’Etat s’implique pour corriger la situation avant qu’elle ne soit encore plus difficile à contrôler. Bien sûr, l’Etat est appelé à jouer son rôle de régulateur, puisque dans toute économie du marché, le gouvernement ne peut fixer les prix comme c’est le cas dans les économies dirigées auxquelles ne fait plus partie notre pays depuis de longues années déjà.

Mais ce qui fait le plus peur au citoyen, c’est le fait que cette nouvelle flambée des prix s’annonce à la veille d’une rentrée sociale qui s’annonce coûteuse pour les ménages. En effet, d’ici trois semaines au plus tard, il faut faire bien ses comptes pour pouvoir acheter son mouton de l’Aïd el Adha et juste après se préparer à la rentrée scolaire qui coûte une petite fortune. Cela complique davantage les choses, surtout quand on sait que les prix des moutons cette année s’annoncent chers et variant de 3 à 7 millions de centimes. C’est aussi dans cette même période qu’il faut faire face aux règlements de diverses factures dont la très douloureuse facture de l’électricité.

Pour résumer, ce mois de septembre ne s’annonce pas sous les meilleurs auspices et risque pour beaucoup d’être le mois de la grande saignée. Mais il faut convenir qu’en Algérie, il existe toujours l’aide de l’Etat pour les familles les plus démunies. Un choix qui reste cardinal dans la stratégie de l’Etat algérien depuis l’indépendance et qui est une vraie bouffée d’oxygène pour des millions d’Algériens.

Mais pour le moment, c’est encore le mois d’août, mois de vacances et de détente par excellence. Septembre et les mauvaises nouvelles ne sont pas d’actualité aujourd’hui, du moins.

Par Abdelmadjid Blidi