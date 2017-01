<span style='text-decoration: underline;'>Tebboune le considère comme son premier credo</span>:<br><span style='color:red;'>En finir avec les anciens programmes de la formule AADL</span>

Les anciens programmes de la formule AADL constituent la hantise du département de Tebboune et pour cause. L’on explique mal à un souscripteur ayant été retenu en 2001 et 2002 la non livraison de son logement 15 ans après, surtout qu’il l’a payé rubis sur l’ongle. Et c’est cette carence qui est au cœur de la mission du ministre de l’Habitat auquel le président de la République, initiateur de cette formule destinée à classe moyenne, a donné des instructions fermes pour en finir.

A Oran, le programme initial de 10000 unités en deux tranches a été revu à la baisse pour devenir 9000. La première de 4000 a connu un retard qui a coûté sa place au directeur régional de l’agence limogé au mois de décembre dernier pour, nous dit-on, avoir fourni un rapport erroné au ministre dont la visite à Oran était prévue au cours de ce même mois.

L’entreprise réalisatrice, quant à elle, a été mise en demeure de redoubler les efforts et accélérer la cadence pour finalement livrer 2500 unités dont 1900 concernant le programme 2001, clos définitivement au grand bonheur de ses souscripteurs. Les 600 sont destinés à ceux du programme 2002. Le ministre a procédé à la remise des clés aux 200 premiers bénéficiaires tandis que la totalité sera livrée progressivement au cours des prochaines semaines. Il faut noter, aussi, les immenses efforts du wali d’Oran pour ce qui est l’aménagement et la réalisation des structures annexes d’accompagnement sans lesquelles le site n’aurait jamais été réceptionné.

Lors de son déplacement à Oran ce jeudi, le ministre quelque peu satisfait, a procédé à la pose de la première pierre d’un nouveau programme sur une assiette de 362 ha, de 10000 autres logements de la même formule sur un total de 13000 prévus au nouveau pôle urbain à l’ouest d’Oran qui connaît lui aussi une amélioration puisque son aménagement a fait l’objet d’un plan d’occupation des sols achevé par la direction de l’urbanisme et l’URBOR et là aussi c’est la ténacité du wali Zaalane qui a permis cette prouesse.

La fameuse cité de la mer située sur la frange maritime Est, va enfin et quand même voir le jour, ayant fait couler beaucoup d’encre il y a de cela plusieurs années. Pour rappel, le terrain de 10 ha appartenant à l’ex-EPLF devenue depuis ENPI, a été cédé à des Qataris pour ensuite être récupéré sur injonction du président de la République. Ouest Tribune avait posé la question au ministre de l’Habitat de l’époque Nourdine Moussa et l’actuel wali de Mostaganem, alors directeur de l’urbanisme d’Oran qui avait pour mission de préparer le permis de construire. Heureusement d’ailleurs, car, Tebboune a procédé à la pose de la première pierre pour la réalisation de logements haut standing où il est prévu la construction de plusieurs tours totalisant près de 2.000 unités d’habitations. Ce projet met en partenariat la Société d’investissement hôtelier (SIH), société détentrice des hôtels Sheraton et Four Points et de l’Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI).

Le ministre de l’habitat et de la ville a, également, procédé à la remise des clefs sur le site dit Hayat Regency à une bonne partie des familles bénéficiaires de la formule LPP au nombre 2100 sur un total de 4100. Le site, carrément un nouveau quartier résidentiel, fait l’objet d’une attention particulière de la part du wali qui en fait un véritable défi pour le hisser au rang de ceux des plus belles villes méditerranéennes. D’ailleurs, pour ceux qui ne l’ont pas encore visité, cela fera une agréable surprise d’y faire un tour.

Hakim Ghali