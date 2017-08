<span style='text-decoration: underline;'>Ain Témouchent </span>:<br><span style='color:red;'>En l’absence de tout contrôle, les taxieurs imposent leur diktat</span>

C’est vraiment à ne rien comprendre chez les taxieurs de la ville de Témouchent qui non seulement imposent leur diktat en matière de prix mais aussi au niveau de la prise en charge et sans occulter les prestations chez quelques-uns qui laissent vraiment à désirer et à se demander s’ils méritent vraiment de pratiquer cette profession.

Ce qui attire l’attention ces derniers temps, c’est les tarifs imposés par ces taxieurs qui dans leur majorité font fi de toutes les lois et règlements régissant cette profession «publique» avec la pratique d’une «auto-réglementation» propre à chacun d’entre eux.

Pour commencer, c’est les prix qui frisent le ridicule avec la prise en charge d’une personne ou deux dont la course est fixée à 50 DA avec un grincement de dents. Au delà de deux personnes, c’est carrément 100 ou 150 DA selon le nombre pour un déplacement à l’intérieur du tissu urbain, qui dit mieux…L’annonce vous est faite dès que vous êtes sur le siège de la voiture car, dans le cas où vous n’acceptez pas les conditions dictées, vous êtes priés de descendre tout simplement. La question qui se pose: au nom de quelle réglementation imposent-ils ces prix pour les mettre en pratique et saigner les porte-monnaie de tous les usagers qui empruntent ce moyen de transport urbain. Cette pratique peu orthodoxe, ne semble pas les plonger dans une crainte d’être réprimés ou dérangés quant à un éventuel dépôt de plainte auprès des services concernés comme les services des taxis de la sûreté ou la direction des transports. Qu’à cela ne tienne, ils exigent et obligent les clients à se soumettre à leurs «lois» avec tous ces tarifs anti réglementaires et contraire à ce qui est sensé être affiché à l’intérieur de tous les taxis.

Autre point d’orgue, l’état lamentable de certains véhicules de taxis à l’intérieur même si la «façade» propre est trompeuse avec tous ces véhicules qui pour la plupart sont récents en matière d’âge. Quant aux prestations et aux tenues de certains, alors là c’est sans commentaire… Parfois c’est de la musique gênante qui vous est proposée sauf réactions des clients qui demandent au taxieur une certaine tenue.

Qu’est devenue jadis cette noble profession de chauffeur de taxi qui était celle de monsieur «propre» sur tous les plans à l’exception de quelques-uns qui bien sûr sont rares à donner la parfaite image de ce service public.

De grâce messieurs les responsables, donnez-vous la peine de monter à trois dans un taxi et constater de vous même tous ces dépassements afin d’être convaincus comme a été convaincu ce taxieur sur la réglementation avant de commencer à exercer cette profession.

Sabri Nadjib