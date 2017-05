Les résultats sont tombés, les lumières se sont éteintes. Désormais, l’Algérie a sa nouvelle composante du futur parlement où encore une fois le FLN reste majoritaire. Avec un taux de participation légèrement au dessous de celui de 2012, les Algériens n’ont pas totalement boudé ces législatives. Beaucoup ont tenu à s’exprimer et à choisir les hommes et les femmes qui auront à les représenter et les défendre dans ce qui est censé être le temple de l’expression démocratique.

Que tout n’a pas été parfait, c’est ici un constat que personne ne peut ignorer. Mais dans sa globalité le scrutin s’est tenu dans les meilleures conditions possibles. Que ce soit sur le plan sécuritaire ou organisationnel. Le fait majeur qui reste à retenir de ces joutes électorales, c’est de voir que notre pays continue d’édifier sa démocratie et de tenir à ce choix qui a été décidé au lendemain des événements d’octobre 1988.

L’édification de la démocratie est aujourd’hui un choix irréversible dans une société qui aspire à s’émanciper encore davantage. C’est là l’enseignement majeur de ces rendez-vous qui s’organise désormais de manière cyclique dans notre pays, avec à chaque fois des améliorations notables qui replacent le citoyen au centre de l’échiquier politique. Bien sûr qu’il y aura des déçus, c’est là le lot de toute joute électorale. Il y aura aussi des accusations aussi, car, le fait n’est pas nouveau. A tort ou à raison, il y aura toujours quelqu’un pour trouver à en redire.

Mais quoi qu’il en soit, personne ne peut remettre en doute un fait certain. La culture de la démocratie est en train de s’enraciner dans notre pays. Elle est désormais un procédé accepté par tous et jugé comme le meilleur moyen de voir les choses évoluer positivement en Algérie. Des défaillances il y en a eu, et il y en aura, mais à chaque fois, il y a du mieux et l’essentiel est toujours sauvé, à savoir le choix démocratique des hommes et des femmes qui doivent représenter les citoyens à tous les niveaux des institutions de notre pays.

Bien sûr, il reste aujourd’hui le grand défi pour les vainqueurs de ce 4 mai d’être à la hauteur des espoirs mis en eux par les électeurs. Il leur reste à faire oublier la dernière législature qui a totalement raté son mandat. Il leur reste à honorer leurs engagements. Car, de leur attitude dépendra encore plus la réussite de la marche de tout un pays et de tout un peuple vers une démocratie totalement ancrée dans les pratiques politiques de la nouvelle Algérie.

Par Abdelmadjid Blidi