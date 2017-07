<span style='text-decoration: underline;'>ASMO </span>:<br><span style='color:red;'>En stage, les Asémistes soumis au biquotidien</span>

En stage d’une durée de 10 jours, depuis lundi passé, l’équipe de l’ASMO, après d’intense labeur, sous la houlette du duo Laouafi/Merine, a bénéficié d’une journée de repos, vendredi passé.

Les camarades de Mesmoudi ont repris du service hier, sur la pelouse de Bouakeul, avec du biquotidien, selon le programme tracé par le staff technique. Les joueurs seront donc soumis à une très grande charge de travail, avec des séances physiques le matin et des séances technico-tactiques l’après-midi. Et ce, jusqu’à la fin de la semaine en cours. Ce premier stage à l’hôtel « Fantasia » s’achèvera le mardi 1er Aout. Le second stage des asémistes est prévu pour le samedi 5 Aout à Tikjda. Les asémistes devront peaufiner leur préparation, afin qu’ils soient compétitifs, dès l’entame du championnat de D2, qui débutera le 26 Aout. D’ici le stage de Tikjda, les verts et blanc d’El Djemia auront au menu, selon le programme établi par le staff technique, des matchs amicaux dans les jambes. Les responsables du club s’activent pour trouver des Sparring-partners disponibles, pour exaucer les vœux du staff technique. Côté effectif, les dirigeants asémistes n’ont pas encore clos le volet recrutement, et sont à la recherche de défenseurs, pour palier le départ de Barka et de Hamdadou. On nous apprend que, le défenseur Youcef Yacine, issu de l’école asémiste est de retour au bercail, après avoir évolué la saison écoulée à l’ES Mostaganem. Il a tout conclu avec les responsables du club et paraphé un contrat de deux années. Rappelons, que Youcef Yacine a effectué toutes ses classes à l’ASMO, et a même participé à l’accession de l’ASMO en Ligue une. Selon des échos, il ne restera désormais qu’un ou deux éléments à recruter, avant de clore l’opération recrutement. Par ailleurs, on nous apprend, que le jeune Taloul a été prêté pour une saison au club SCMO, où il pourra bénéficier de matchs dans les jambes, afin de revenir à El Djemia en force plus tard. On notera jusque là, la libération ou départ de 15 joueurs. On citera, Barka, Baleh, Banoune, Benzerga, Chlaoua, Dahmane, Kherbache, Naamane, Oussaad, Ziayia , Berradja, Hamdadou, Aklil, Belaalem et Boukatouh, et la liste des libérés n’est pas encore close. Il se pourrait que des noms soient ajoutés à cette liste, Tchico, El Ghoumari, Benyettou et Boubakour. Par contre, les dirigeants asémistes, pour palier les nombreux départs, ont recruté tous azimuts, pas moins de 13 joueurs venus de divers horizons.

B.Sadek