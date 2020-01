<span style='text-decoration: underline;'>Le Salon de l’Etudiant et des Nouvelles perspectives «KHOTWA»</span>:<br><span style='color:red;'>En tournée africaine en passant par Oran</span>

Après être devenu l’évènement référence de l’orientation en Algérie, le Salon de l’étudiant et des nouvelles perspectives ‘’KHOTWA’’, part en tournée africaine. Il sera à Oran les 18 et 19 février au Centre de conventions d’Oran coïncidant avec la commémoration nationale du Chahid.

Cette neuvième Edition, débutera le 11 février 2019 à Sétif à la Maison de la Culture Houari Boumediene. Le Salon arrivera le 13 février au Palais de la Culture Mohamed Boudiaf à Annaba, avant de s’installer à Alger au Palais de la culture Moufdi Zakaria à Alger les 15 et 16 février et continuera les 18 et 19 février au Centre de conventions d’Oran. Le concept devenu une référence en Algérie, s’exportera en Tunisie lors du 2ème semestre de 2020, avant de partir de tournée africaine en passant par le Maroc, l’Égypte, le Sénégal et la Côte d’ivoire. Ce grand événement organisé par Win adventS Agency, sera un vaste espace d’échange sur les choix d’études, les formations et les opportunités à saisir pour bâtir un avenir prometteur pour toute la jeunesse algérienne.

Les dizaines de milliers de jeunes visiteurs seront ainsi orientés de façon efficace, grâce à la présence des professionnels de la formation, des acteurs de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle, les organismes de soutien à l’entrepreneuriat et les recruteurs qui pourront apporter un éclairage pertinent aux visiteurs sur leurs plans de carrière et leurs projets futurs. Plusieurs universités algériennes et étrangères seront aux rendez-vous, ainsi que les écoles nationales préparatoires et supérieures et un bon nombre d’instituts privés, en plus de quelques organismes de formation venus de plusieurs pays, tel que les Etats-Unis, le Canada, l’Angleterre, l’Allemagne, la Russie ou encore la France et la Tunisie.

Un riche programme d’activités accompagnera l’exposition avec des mini formations et coachings gratuits offerts aux jeunes visiteurs, et un cycle de conférences et des ateliers sur plusieurs thématiques, animés par les associations et les clubs universitaires.

Hakim Ghali