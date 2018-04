<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel-Abbès - USM Harrach </span>:<br><span style='color:red;'>Encore des scènes de violences</span>

C’est devenu donc une mauvaise coutume dans nos stades que pendant chaque rencontre, on déplore des scènes de violences qui ne cessent d’accentuer face au mutisme de l’instance de notre football qu’est la FAF. Avant-hier, et dans la galerie réservée aux supporters du club visiteur de la joute USM Bel-Abbés–USM Harrach, les supporters algérois venus de la capitale encourager en force leur club, (ils étaient près d’un millier), n’ont pas digéré la défaite de leur club et ont vainement, tenté d’aller agresser leur équipe.

Ils ont été tous stoppés net par les forces d’intervention de la sûreté locale de Courier New SBA. Et c’est à ce moment que la confrontation des supporters et police commença. La situation a dégénéré, et il fallait toutes les peines du monde afin d’assurer l’ordre et surtout, de la sagesse de la police pour calmer les esprits des supporters harrachis en colère contre leur équipe. On déplore malheureusement quelques blessés suite à des heurts.