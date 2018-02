<span style='text-decoration: underline;'>CABBA 2 - ASMO 0 </span>:<br><span style='color:red;'>Encore une défaite pour El Djemia</span>

Louafi Salem : « Cette défaite nous amène à travailler plus, pour se reprendre »

Le coach asémiste déçu en fin de match, suite à la défaite de son équipe, estime que le premier penalty concédé, en première période, a faussé tous les calculs : « On est venu à El Bordj, avec l’idée de réaliser un bon résultat. Mais le penalty accordé en début de match au CABBA a brouillé toutes nos cartes. Par la suite, on n’a pu instaurer notre jeu, vu que l’équipe adverse a jeté toutes ses forces et dominé le jeu. Je félicite cette équipe pour sa victoire, et en ce qui nous concerne, on ne doit pas se décourager, mais continuer à travailler, afin de corriger toutes nos erreurs, et surtout pour reprendre confiance, pour mieux aborder la suite du parcours ».