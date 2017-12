<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Encourager les étudiants à créer leurs propres entreprises </span>

Dans le cadre de la semaine mondiale de l’entrepreneuriat, les responsables de la chambre de commerce et d’industrie en partenariat avec ceux de la faculté des sciences économiques et commerciales, organisent du 10 au 13 du mois courant, la sixième édition dédiée à l’entrepreneuriat.

Cette édition est caractérisée par des conférences qu’animent des professeurs et des spécialistes, et par des ateliers au profit des étudiants (es) au nombre de quelques cent vingt, pour les sensibiliser à la démarche en vue de créer, une fois sortis de l’université, leurs propres entreprises.

Ils bénéficieront des soutiens financiers, de l’accompagnement des dispositifs de l’ANSEJ et de la CNAC et de la banque. Ainsi, hier, des conférences portant sur «l’entrepreneuriat», Agriculture, un atout sectoriel pour Mostaganem, étude socio-économique environnementale», rôle du dispositif ANSEJ dans la promotion et facilitation entreprenariat», «implication de la CNAN dans l’attribution et l’aide à l’entrepreneur», «La maison de l’entrepreneuriat» nouveau challenge pour les jeunes», «Modalités de financement de petites et moyennes entreprises par la banque BNP Paris Bas», ont été animées successivement par Belkacem Douah doyen de la faculté des sciences économiques et commerciales, Djamel Labdaoui, enseignant chercheur, Abdellah Nehila, directeur de l’ANSEJ, Youcef Feghoul, cadre à la CNAC. Finech Abdelkader Directeur de la Maison de l’entrepreneuriat de l’université de Mostaganem. Younes Boulifa, directeur de la banque BNP Paris Bas. A l’issue des conférences, un débat a été instauré durant les journées des onze et douze de ce mois, seront organisés des ateliers de travaux aux profits de vingt candidats.

Portant sur «l’adaptation de l’idée du projet d’investissement aux caractéristiques de l’environnement».

«Étude technico-économique et des faisabilités du projet d’investissement», Gestion d’une micro-entreprise». De même, la journée du treize, un atelier, portant sur le thème cité ci-dessus en troisième position.

Les ateliers seront encadrés par des spécialistes. Il convient d’indiquer que la wilaya de Mostaganem offre une excellente économie verte (agricole) qui constitue une réelle opportunité pour un éventuel investissement dans les unités de transformation.

Aussi, l’Etat aide matériellement et encourage la création d’entreprises par les jeunes dans le domaine de la culture (théâtre cinéma), à savoir entreprises théâtrales; création de studios divers. Il faut savoir mettre une idée, un projet en concrétisation. Charef.N