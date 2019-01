<span style='text-decoration: underline;'>L’Ascenseur du port d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Enfin en service</span>

Les travaux de l’ascenseur du port situé sur la rampe Vales qui ont duré plusieurs années, ont été achevés et l’ascenseur est fonctionnel depuis plus d’une semaine, à la grande satisfaction des travailleurs du port et des piétons qui étaient obligés de descendre les six étages en empruntant des escaliers en labyrinthe d’où se dégageaient des odeurs nauséabondes et surtout dépourvus de sécurité, une périlleuse « traversée », notamment, pour les personnes âgées.

Avec la mise en service de cet ascenseur ultra moderne tout en verre et dont la gérance a été confiée à l’entreprise ETO, la circulation entre le front de mer et le port d’Oran sera facilitée.

A noter que l’ascenseur emploie trois personnes, un caissier, un agent de sécurité et un opérateur qui fait fonctionner l’ascenseur. Un plus pour Oran, avec un design des plus modernes et géré par un personnel tout en uniforme. A d’autres initiatives aussi innovantes.

Adda.B