<span style='text-decoration: underline;'>Association de lutte contre la toxicomanie, «ALT» </span>:<br><span style='color:red;'>Enfin un espace d’accueil et d’écoute</span>

L’association « ALT », crée en 2013, a mené depuis le début plusieurs actions de sensibilisation, de récupération et d’orientation des jeunes surtout au niveau de plusieurs « espaces jeunesse », avec le but de concrétisation, par l’attribution d’un local convivial d’accueil et d’écoute, pour la réinsertion socio professionnelle des jeunes toxicodépendances.

Ainsi, ce jeud, l’association a inauguré un nouvel espace, situé dans la bibliothèque de Hai-Sabbah, dépendant de l’APC de Sidi Chahmi qui a mis à la disposition de l’association ALT, des bureaux.les membres de l’association très contents ont beaucoup apprécié le geste de l’APC de Sidi Chahmi.

Lors de la cérémonie d’inauguration de cet espace, La présidente de l’association, la doctoresse, Mme Dahmane Hasna, a tenu à remercier vivement les membres de l’APC de Sidi Chahmi, pour cette aide, oh combien bénéfique, qui permettra l’accueil des jeunes, dans le cadre de la lutte contre la drogue, ainsi que toutes les personnes présentes à cette cérémonie pour l’aide apportée à ALT. On pouvait, notamment, remarquer la présence de plusieurs médecins dont le docteur Brixi et madame la représentante de la Santé Sidi Houari, dans le cadre de l’aide apportée à la formation pour les jeunes, des représentants de la santé, de l’ANEM et de l’hôpital de Sidi Chahmi. On y a également constaté la présence des délégués de l’APC de Sidi Chahmi et de la police. La salle était pleine de monde dont ceux concernés par la lutte et la réinsertion socioprofessionnelle, des jeunes victimes de la toxicomanie. Après la présentation de l’activité de l’ALT, Mme Dahmane donna la parole à tous les invités pour débattre de ce sujet, vu que la jeunesse Algérienne commence à être contaminée.

L’association ALT suit à la lettre, le programme « PAJE » (Programme d’appui jeunesse Emploi). C’est dans le cadre de ce dernier et grâce au projet « NASIJE », (Nouvelles Actions Solidaires pour l’Insertion socio économique des Jeunes Exclus), lancé par Handicap International, les autorités locales et le ministère de la Solidarité ainsi que l’ANGEM.ALT a concrétisé cet espace convivial, accompagné par l’association Chougrani.

Dans ce lieu, il y aura le lancement de la permanence, d’écoute et d’accueil des jeunes et de leurs familles pour parler, faire et transmettre Ecoute et soutien psychologique, psychothérapie de groupe, entretien motivationnel, ateliers d’expression et créations artistiques, estime de soi, stimulation de potentiels, théâtre interactif, repérage des compétences.

Mme Dahane semble être bien secondée par les docteurs, Oubachir Atika et Benserai Fatima Zohra, Psychologues, et l’administratrice, Madame Akhane Atiga.

L’association a suivi déjà une cinquantaine de jeunes et les résultats sont positifs. L’association semble être encouragée pour ses bons résultats et ce nouvel espace va donner encore plus de vitalité aux actions menées. Ce nouveau siège a ravi les invités qui disent qu’il est très accueillant et fonctionnel.

Adda .B