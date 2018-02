Engagement et volonté d’assainissement

Lors de sa première visite inopinée le long de la Corniche oranaise, l’ancien Wali Abdelghani Zaalane, avait été choqué par l’étalage de constructions illicites bordant la petite localité côtière de La Madrague, située non loin du village de Cap Falcon. On se souvient qu’à peine installé, ce même ancien Wali avait ordonné et suivi une première démolition de «cabanes, dites de pécheurs» implantées au bord des plages des communes côtières. Et une opération de démolition a bel et bien été menée. Plus de quatre ans plus tard, visitant les splendides paysages du littoral de nos communes côtières, le Wali en poste M. Mouloud Chérifi, a été à son tour choqué par des baraques hideuses, réimplantées aux mêmes endroits par des pécheurs amateurs le long des côtes de ces communes à vocation touristique.

Parfois à même sur le sable, à proximité des plages. Tout comme son prédécesseur, le Wali en poste, n’a pas manqué de sévir et d’ordonner la démolition immédiate des baraques et extensions anarchiques qui gangrènent la Corniche oranaise. On sait que la pèche maritime côtière a ses règles et devrait bénéficier d’un encadrement et d’une aide de l’Etat permettant de développer l’activité. Mais sur tous ces registres liés à d’éventuelles réinsertions sociales, notamment par le recensement des familles véritablement dans le besoin, rares sont les wali qui ont fait preuve de pragmatisme en insistant sur la nécessaire coordination de tous les responsables concernés et de tous les services intervenant dans ces actions visant à préserver le littoral.

Pour bon nombre d’Oranais, ces annonces récurrentes au chevet des communes côtières, demeurent le plus souvent réduites à des vœux pieux, tant elles sont pénalisées par des pratiques, des mentalités et des comportements contraires à toute notion de civisme et de valeurs citoyennes indispensables au vivre ensemble et à la promotion de la Cité. Malgré l’engagement de quelques rares wali dont l’actuel responsable, qui ont le courage d’aller au bout de l’action, il se trouve que trop souvent, certains élus et présumées «élites sociales», fuient leurs responsabilités et refusent de s’impliquer franchement et ouvertement dans cette «guerre ouverte» contre les baraques illicites, l’informel envahissant et les bidonvilles irréductibles. Fatalement, des opérations de démolition prennent des allures «d’action passagère», suivies de loin par les mêmes élus ou réélus, qui font le «dos rond» en souhaitant discrètement le départ rapide d’un Wali redouté pour son engagement et sa volonté d’assainissement.

Par S.Benali