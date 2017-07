<span style='text-decoration: underline;'>TISSEMSILT | Célébration du 55èME anniversaire de la police algérienne</span>:<br><span style='color:red;'>Engagement, fidélité et actions multiformes</span>

A l’instar des autres villes du pays, les responsables de la sûreté de wilaya de Tissemsilt, ont organisé à la Maison de la Culture «Mouloud Kacem Nait Belkacem», une rencontre à laquelle ont participé les cadres et agents de police, des policiers en retraite, le wali, le P/APW, des députés, les autorités civiles et militaires, des représentants du mouvement associatif, des membres de l’exécutif, ainsi que le P/APC, pour célébrer le 55ème anniversaire de la police algérienne.

Le chef de la sûreté de la wilaya, le commissaire divisionnaire M. Abdelhamid Fodhil, est intervenu en premier lieu, pour faire l’historique de la police algérienne. Il précisera, que cette police a existé à travers différentes époques, depuis des siècles, en passant par les dynasties zianides, rustumides et du temps de l’Emir Abdelkader (1832-1847), durant la guerre de libération nationale (1954-1962), à l’indépendance du pays le 22 juillet 1962. La police algérienne a été de nouveau instituée, suivant un décret signé au Rocher Noir par le chef de la commission qui dirigeait le pays à l’époque. N’oublions pas, que même durant l’époque Otomane, la police a existé. La police algérienne selon l’intervenant, celui-ci, énumère les différentes étapes traversées par la police de 1962 à nos jours, pour parvenir à moderniser ses services et ses ressources humaines par l’introduction d’équipements techniques et scientifiques, d’une technologie de pointe, et par des cycles de formation adaptés aux situations.

Et ce, de façon progressive et rationnelle. De même, la politique de proximité «policier-citoyen», engagée par la Direction générale de la sûreté nationale, a porté ses fruits. A l’issue de l’intervention du chef de sûreté de wilaya, a été projeté au moyen d’un data-show, un documentaire qui montre les progrès enregistrés par la police, tant du point de vue formation que de matériels scientifiques et des actions multiformes, même sociales, ont été montrés par ledit documentaire. Deux missives ont été transmises par le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales et par le directeur général de la Sûreté nationale, à toutes les Sûretés de wilaya et ont été lues pour les présents. Les deux lettres ont été lues par le chef de sûreté de wilaya, le commissaire divisionnaire M. Abdelhamid Fodhil. Même le wali de Tissemsilt a adressé une lettre aux policiers relevant de la sûreté de wilaya de Tissemsilt qui a été lue par le commissaire de police Tine Miloud, chargé de la cellule de communication et des relations publiques à la sûreté de wilaya de Tissemsilt.

A cette occasion, la Direction générale de la Sûreté nationale a accordé, dans le programme annuel de la Direction des ressources humaines de cette année, des promotions, tous grades confondus. La sûreté de wilaya de Tissemsilt a bénéficié pour ses différentes structures, implantées sur le territoire de la wilaya, d’un quota de 37 promotions réparties comme suit: un lieutenant à commissaire de police, (1 promotion), inspecteur de police à inspecteur de police principal, 5 promotions), brigadier chef à inspecteur (3 promotions), brigadier à brigadier-chef (19 promotions), agent de police à brigadier (9 promotions). Les galons leur ont été remis lors de la cérémonie. En cette circonstance, la sûreté de wilaya a organisé au niveau de la Maison de la culture «Mouloud Kacem Nait Belkacem» de Tissemsilt dans la matinée de ce dimanche dernier, des activités festives, et honoré les policiers qui se sont distingués, des retraités, des enfants de policiers ayant excellé par la réussite aux examens de fin d’année et ayant le mérite d’être bien classés dans des compétitions sportives et promu plusieurs agents de police au grade supérieur. Et ce, en présence des autorités civiles et militaires.