<span style='text-decoration: underline;'>Nouvel an amazigh à Naama </span>:<br><span style='color:red;'>Engouement du public pour découvrir le patrimoine amazigh de la région</span>

La semaine du patrimoine amazigh, qui a débuté jeudi à la place de «Vivre ensemble en paix» de Naama, suscite l’engouement des citoyens et des visiteurs venus nombreux découvrir davantage les caractéristiques et rituels de célébration du nouvel an amazigh dans la région.

Cette manifestation culturelle, qui enregistre une participation de différentes associations locales, comporte des spectacles de chant, de danse et de folklore et des expositions de métiers manuels qui ont été appréciés par l’assistance notamment les jeunes venus découvrir des traditions liées aux symboles de l’identité amazighe et son histoire.

La célébration du nouvel an amazigh du 10 au 13 janvier en cours est caractérisée par des activités visant la promotion de la culture amazighe et la préservation du patrimoine qui demeure ancré dans les ksours des communes de Asla, Ain Warka et Sfissifa où la population est jalouse du patrimoine matériel et immatériel amazigh remontant à plusieurs siècles, a souligné le directeur de la culture, Saad Mihoubi. Les expositions proposées par des artisans et des associations locales dont «Hawa» de la culture et du patrimoine, «Bent El Ksour», «Ouled Sidi Ahmed El Medjdoub» de Asla et Djebel Aissa, sont diverses et variées mettant en exergue des bijoux traditionnels, des instruments de musique et des objets de poterie et d’alfa, entre autres.

A l’intérieur de la tente traditionnelle dressée au centre de cette exposition, les visiteurs découvrent des plats traditionnels prisés au nouvel an amazigh dont Berkoukès, Tammina, Zrizri, Maakra préparée à base de dattes, de semoule et de beurre traditionnel «Smen» en formes de boules, ainsi que le couscous. Des artisans participants à cette exposition, qui étale aussi des gammes d’habits traditionnels en laine dont kechabia, djellaba et burnous, excellent en pareille fête, de même que des associations et autres intéressés à la culture amazighe. Un participant et membre de l’association «Ahbab Moulay Tayeb» du folklore de la ville de Mécheria, a exprimé sa joie de participer à cette manifestation valorisant ce patrimoine.

En ouverture de cette semaine, le public présent a assisté à des spectacles de danse populaire et de chant animés par des associations versées dans le patrimoine amazigh dont la troupe féminine «Hidous» d’Ain Sefra, la troupe de cavalerie «Ennour» et la troupe «Inma de Iguermaoun» de Asla qui a interprété des chansons du terroir amazigh à la salle des fêtes de la commune.

Une exposition du livre amazigh au hall de la maison de la culture de Naama et une autre de photos et d’affiches sur le patrimoine de la région figurent au programme de cette semaine, qui comporte également des conférences, des débats, des concours inter-écoles et un récital poétique en tamazight de plusieurs poètes dont Bouzid Mustapha, Mechri Othmane, Tahar Bouzar, ainsi qu’un atelier d’initiation à l’écriture Tifinagh animé par le chercheur, Talbi Hakim.